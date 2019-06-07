شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. بكتيريا الفم قد تؤدى للإصابة بالسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساعد نظافة الفم على منع السكتة الدماغية هذا ما اقترحه العلماء بعد العثور على آثار الحمض النووي من البكتيريا الموجودة بالفم في عينات من جلطات الدم التي تسببت في السكتات الدماغية، حسبما أكد موقع " medicalnewstoday".

وقام باحثون من جامعة تامبيري في فنلندا بتحليل عينات الجلطات من 75 شخصًا تلقوا علاجًا طارئًا من السكتة الدماغية عندما حضروا وحدة السكتة الدماغية الحادة في مستشفى جامعة تامبيري.

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خضع المرضى لمضادات التجلط لإزالة الجلطات الدموية عن طريق القسطرة التي تتم عبر الشرايين،عندما قاموا بتحليل جلطات الدم التي تم أخذ عينات منها بهذه الطريقة وجد الباحثون أن 79٪ منهم يحملون الحمض النووي من البكتيريا الشائعة عن طريق الفم وكانت معظم أنواع البكتيريا من نوع التهاب العقدية، والتي تنتمي إلى مجموعة يطلق عليها العلماء العقديات.

كانت مستويات البكتيريا عن طريق الفم أعلى بكثير في عينات تجلط الدم ما كانت عليه في العينات الأخرى التي أخذها الجراحون من نفس المرضى.

لقد وجد هذا البحث بالفعل أن جلطات الدم التي تسببت في نوبات قلبية وتمدد الأوعية الدموية في المخ والجلطات في الأوردة والشرايين في الساق تحتوي على بكتيريا عن طريق الفم خاصة العقديات العقدية وقد أظهرت أيضًا أن هذه البكتيريا يمكن أن تسبب التهاب الشغاف المعدي وهو نوع من أنواع التهاب القلب.