شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على «السفينة».. نظام تشغيل«هواوي» الجديد ردا على العقوبات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فيما تتواصل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، التي وجدت هواوي نفسها متورطة فيها، يبدو أنها قررت أن تستعد لمواجهة المزيد من الضربات بسبب العقوبات الأميركية.

واستعدادا للمواجهة المرتقبة، خصوصا في حال قررت جوجل وقفت دعم الشركة الصينية ومنعها من التحديثات الجديدة استجابة للموقف الأميركي ضد الشركة، قررت هواوي بحسب «سكاي نيوز» طرح نظام التشغيل الخاص بها، بحسب ما ذكر موقع «تيك ناف» لأخبار التقنية.

وعلى الرغم من أنه لم يتسرب الكثير عن نظام التشغيل الخاص بهواتف هواوي الذكية، لكن البعض تمكن من الحصول على صور أولية لبراءات الاختراع لنظام التشغيل التي تقدمت بها الشركة الصينية في أوروبا، والذي حمل اسما رمزيا هو «آرك أو أس» أو نظام التشغيل السفينة، و«سفينة هواوي أو أس» أو باختصار «السفينة» (آرك) أو «سفينة هواوي» (هواوي آرك).

وبالنظر إلى الصور الأولى الملتقطة لشاشة نظام التشغيل الخاص بشركة هواوي، يمكن رؤية وجود تطبيقين من أندرويد، غير أنه لا يمكن معرفة ما إذا كان نظام التشغيل «سفينة هواوي» سيكون مدعوما من أندرويد أو ما إذا كان يستند أساسا إلى واجهة مستخدم ترتكز إلى أندرويد.

وبصرف النظر عن الاحتمالات، ثمة أمر مؤكد وهو أن نظام التشغيل «سفينة هواوي» لن يتضمن موقع «غوغل بلاي» ولا تطبيقات غوغل، حيث ستتوقف الشركة الصينية عن تراخيص استخدامها بدءا من التاسع عشر من أغسطس 2019.

Advertisements

ومن خلال اللقطات يمكن رؤية الملاحظة التي تشير إلى أن التطبيق يأتي متوافقا مع «أندرويد غرين ألاينس»، وهو شكل من الشراكة الاستراتيجية تأسست عام 2016 بين غوغل وكل من هواوي وتنسينت وبايدو وعلي بابا ونت إيز، بهدف تحسين جودة نظام التشغيل أندرويد في الهواتف الصينية.

ويبدو أن هذا الأمر لا يؤكد أن نظام «سفينة هواوي» يستند إلى نظام أندرويد، لكنه يطرح تساؤلا حول ما إذا كانت الشركات الأخرى في التحالف (الصينية) تدعم هواوي.

وفي المحصلة، فإن هذا يعني أن هواوي تستطيع أن تقوم بذلك (تطوير نظام تشغيل خاص بها) وحدها دون مساعدة من الآخرين.

ووفقا للرئيس التنفيذي للذراع الاستهلاكية في شركة هواوي، ريتشارد يو، فقد بدأ تطوير نظام التشغيل «السفينة» منذ العام 2012.

ونقل موقع «وين فيوتشر» الألماني أيضا أن هواوي تقدمت ببراءة اختراع في مارس الماضي لدى مكتب براءات الاختراع الألماني.

وأفاد موقع «تيك رادار» أن نظام التشغيل «السفينة»، الذي أطلق عليه مبدئيا اسم «هونغ مينغ» بالصينية، ربما سيتم إطلاقه في وقت لاحق من العام الجاري.

وأشار الموقع إلى أن الشركة الصينية كانت جاهزة لإطلاقه في يناير 2018، لكنها امتنعت عن ذلك للحفاظ على علاقتها وشراكتها التجارية مع غوغل وشركات أميركية أخرى.