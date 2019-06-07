طرق بسيطة لمنع المكياج من السيلان في الصيف

عاني النساء عادة في فصل الصيف من سيلان المكياج على وجوههن بسبب ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي قد يضطرهن لإصلاح مكياجهن عدة مرة خلال النهار.

وللحفاظ على المكياج لأطول فترة ممكنة في الصيف، أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، النصائح التالية:

1- استخدام كريم تمهيدي جيد

يساهم الكريم التمهيدي الجيد في إبقاء المكياج على البشرة لأطول فترة ممكنة، وخاصة إن تم استخدام كريم تطريب مناسب تحته.

2- وضع كريم الأساس بشكل صحيح

استخدمي فرشاة مناسبة لدمج كريم الأساس مع الكريم التمهيدي بشكل جيد على البشرة، فهذا من شأنه أن يبقي المكياج على الوجه لفترة أطول.

3- استبدال مكياج العينين العادي بمكياج مضاد للماء

استبدلي مكياجك الخاص بإصدارات مضادة للماء، وخاصة الماسكرا والكحل لأنهما يسيلان بسهولة.

4- اعتمدي على البودرة

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استخدمي طبقة خفيفة من البودرة فوق المكياج، لأنها تساعد على امتصاص السوائل الناجمة عن التعرق وتحمي المكياج من السيلان.

5- استخدمي أحمر الشفاه الخفيف

تجنبي وضع أحمر شفاه ثقيل، واستبدليه بأحمر الشفاه الخفيف الذي يتميز بثباته على البشرة، وعدم تأثره

بالزيوت والتعرق.

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