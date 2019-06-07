أفضل طرق لاستخدام خل التفاح للتخلص من البثور

حب الشباب مرض جلدي شائع يعاني منه الكثيرون، بل ربما يكون المرض الأكثر شيوعاً من بين الأمراض التي تؤثر على البشرة.

ووفقاً للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب، يقدر أن 80% من جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 30 عاماً يعانون من حب الشباب في مرحلة ما. وبعض الناس يصابون بحب الشباب حتى في الأربعينات والخمسينات من العمر.

وفيما يلي مجموعة من الطرق البسيطة لاستخدام خل التفاخ للتخلص من البثور وحب الشباب، بحسب موقع توب 10 هوم ريميديز:

1- التطبيق الموضعي لخل التفاح

يساعد الخل على فصل مسام الجلد وحل خلايا الجلد الميتة، مما يؤدي إلى جفاف سريع للبثور. وعلاوة على ذلك، فإن الخصائص المضادة للالتهابات والبكتيريا لخل التفاح تساعد في علاج حب الشباب. اخلطي جزءاً واحداً من خل التفاح مع جزأين من الماء المصفى، في وعاء انقعي كرة من القطن في هذا المحلول وطبقيه على الجلد المتضرر من حب الشباب، اتركي المحلول لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء، أعيدي تطبيق هذا المحلول عدة مرات يومياً لبضعة أيام

2- الضغط الدافىء لحب الشباب

تطبيق ضغط دافئ على المنطقة المصابة هو علاج آخر لعلاج حب الشباب. تعمل الحرارة الناتجة عن الضغط الدافئ على تعزيز الدورة الدموية إلى المنطقة المصابة، وتساعد على إخراج البكتيريا والقيح من مسام الجلد. هذا بدوره يسرع عملية الشفاء ويساعد في تقليل الألم المرتبطة بحب الشباب.

امزجي نصف كوب من خل التفاح في كوبين من الماء الدافئ

انقعي منشفة في هذا المحلول وتخلصي من السائل الزائد

ضعي المنشفة على المنطقة المصابة لمدة 10 دقائق

عندما تبرد المنشفة استبدليها بواحدة أخرى

كرري ذلك عدة مرات في اليوم

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3- قناع خل التفاح

يمكنك استخدام خل التفاح لصنع قناع للتخلص من خلايا الجلد الميتة. ويساعد هذا القناع في تنظيف مسام البشرة وإزالة الجزيئات غير المرغوب فيها، حيث أن تراكم خلايا الجلد الميتة في المسام هو أحد أسباب ظهور حب الشباب.

في وعاء، ضعي ملعقة صغيرة من خل التفاح غير المصفى الخام

أضيفي ملعقتين صغيرتين من الشاي الأخضر المبرد، و5 ملاعق صغيرة من السكر، وملعقة صغيرة من العسل الخام

تخلط المكونات السابقة بشكل جيد حتى تمتزج

ضعي الخليط على حب الشباب باستخدام حركات دائرية

اتركي الخليط لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء

استخدمي هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع

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