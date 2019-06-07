بريطانيان يعدلان خطط زفافهما بسبب نهائي دوري أبطال أوروبا

اضطر عروسان بريطانيان إلى تغيير خطط زفافهما بالكامل، بعد وصول فريقيهما المفضلين إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي تقام في نفس يوم حفل الزفاف.

وتشجع العروس آبي نورمان فريق ليفربول، في حين أن خطيبها جيمس ألكساندر من مشجعي فريق توتنهام، وشاءت الصدفة أن يلعب الفريقان المباراة النهائية لأهم بطولة في أوروبا على صعيد الأندية في اليوم المقرر لزفافهما.

وعندما اكتشف العروسان أن المباراة النهائية ستقام في نفس يوم الزفاف، قررا تعديل مسار الحفل بشكل كامل، حيث سيتم تقسيم المدعووين إلى قسمين بحسب الفريق الذي يشجعه كل منهم.

وسيتم تقطيع كعكة الزفاف في استراحة ما بين الشوطين في المباراة، في حين ستؤجل رقصة العروسين حتى نهاية المباراة.

لكن آبي تقول إنها ستكون في حالة سيئة في حال خسر ليفربول المباراة النهائية، وقد لا تكون قادرة على الرقص مع عريسها والنظر في وجهه الشامت، بحسب موقع آي تي في نيوز.

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