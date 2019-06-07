طرق فعالة لفهم شخصية زوجتك بسهولة

فهم طريقة تفكير المرأة أمر غاية في الصعوبة، ويعتقد الرجال أنها مخلوق غامض ومتناقض لا يسهل معرفة ما يفكر فيه. في هذا المقال نتعرف على مجموعة من الطرق التي يمكن للرجل من خلالها فهم زوجته بشكل أفضل، على النحو التالي: 1- مراقبة هواياتها من السهل التعرف على أحد جوانب شخصية المرأة من الهوايات التي تمارسها، فإذا كانت تحب ممارسة الرياضية فهذا يعني أنها تتمتع بشخصية منفتحة، وإذا كانت ترسم فهذا يعني أنها رومانسية، وإذا كانت تحب المطالعة فهي مثقفة. 2- مراقبة سلوكها في المنزل فكر في طريقة تصرف زوجتك في المنزل، هل تمضي وقتها في أعمال المنزل؟ أم في مشاهدة التلفزيون؟ أم في العناية بمظهرها؟ فكل سلوك ينم عن جانب من جوانب شخصية زوجتك. 3- تفاعلها مع المشاكل حسب عالمة النفس إيمي إل إيفا من جامعة كاليفورنيا، لكل امرأة طريقتها للتعامل مع المشاكل التي تواجهها، فبعض النساء يتعاملن بحكمة مع المشاكل، في حين تتعامل أخريات بطريقة عاطفية قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة وتعاظمها. 4- علاقتها بأقاربها وأصدقائها حسب العالم النفسي جون نورتما، فإن إقامة الزوجة علاقات جيدة وصحية مع الآخرين عادة ما تكون علامة على ثقتها في نفسها، على شخصيتها. 5- تعاملها مع الآخرين إذا كنت ترغب في معرفة جوانب شخصية زوجتك، حاول مراقبة سلوكها مع الآخرين،مثل طريقة تعاملها مع النادل في المطعم، فإذا خاطبته باحترام فهي من النوع العاقل الذي يقدر جهود الآخرين، وإذا عاملته بتعالٍ، فهي من النوع المتعجرف الذي لا يقيم وزناً لمشاعر الآخرين. قد يهمك أيضا:سببان يجعلان زوجك مَرحًا خارج المنزل "نكديًا" داخله 8 علامات تؤكّد أنه حان الوقت للّجوء إلى مستشار زواج