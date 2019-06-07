شكرا لقرائتكم خبر عن اضبط مزاجك وحافظ على صحتك.. تعرف على فوائد شاى النعناع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النعناع من النباتات التى تتميز بفوائد صحية مهمة للجسم ويدخل فى كثير من المستحضرات مثل معجون الأسنان وتحضير الحلوى والعصائر والمشروبات، فكثير من الأشخاص يفضلون شرب الشاي بالنعناع لأنهم يستمتعون بالطعم، ولكن قد يكون له أيضًا عدد من الفوائد الصحية المحتملة، حسبما ذكر موقع "medicalnewstoday".

ووجد الباحثون بعض الزيوت والمركبات الأخرى في أوراق النعناع، مثل المنثون والليمونين والمنثول والتى لها فوائد صحية كثيرة.

الفوائد الصحية للشاي بالنعناع مضاد للجراثيم والحصول على نفس منتعش

شاي النعناع له خصائص مضادة للجراثيم، فالنعناع هو نكهة شهيرة بسبب رائحته وطعمه اللطيف وشرب شاي النعناع يمكن أن يساعد في تنشيط نفس الشخص وقد يكون له أيضًا فوائد أخرى لمحاربة رائحة الفم الكريهة.

التخفيف من التوتر والصداع

زيت النعناع الموضعي يمكن أن يساعد في تخفيف الألم واسترخاء العضلات المنثول لديه شعور بالبرد قد يساعد في تخفيف حدة التوتر أو ألم الصداع النصفي عندما يطبق الشخص زيت النعناع على الجبهة أو المعابد من الممكن أن يكون للرائحة المنبعثة من شاي النعناع تأثير مماثل.

انخفاض احتقان الأنف

أشارت دراسة أخرى أجريت عام 2016 إلى أن الأبخرة المستخلصة من الزيوت الأساسية مثل زيت النعناع لها خصائص مضادة للجراثيم قد تساعد في تخفيف بعض أنواع العدوى التنفسية العليا يمكن أن يكون استنشاق البخار والأبخرة مفيدًا في تخفيف احتقان الأنف من نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي العلوي الأخرى والأبخرة الناتجة من شاي النعناع الذي يحتوي على المنثول تساعد أيضًا على ذلك

تحسين عملية الهضم

يستخدم النعناع منذ فترة طويلة كعلاج للمشاكل الهضمية مثل اضطراب في المعدة والانتفاخ والغازات من المحتمل أن يكون لشرب شاي النعناع تأثير مماثل.

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تخفيف آلام الدورة الشهرية

شاي النعناع قد يساعد في علاج آلام الدورة الشهرية

لصنع شاي النعناع في المنزل

أضف 2 كوب من الماء

احضر الماء حتى الغليان ثم اطفئ النار

إضافة حوالي أربعة أو خمسة أوراق النعناع إلى الماء

غطي الوعاء واترك الأوراق لمدة 5 دقائق

ضع مقدارًا من الشاى عليه