الأغذية الملوثة تصيب 91 مليون أفريقي بالأمراض سنويا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، توماس كويسي كوارتي، إصابة 91 مليون شخص في القارة الأفريقية بالأمراض سنويا بسبب استهلاكهم للأغذية الملوثة.

وأضاف، خلال احتفال الاتحاد الأفريقي باليوم العالمي لسلامة الأغذية، للمرة الأولى، الجمعة: "حان الوقت لأن يصبح الأمن الغذائي أولوية في أفريقيا، خاصة أن عشرات الآلاف من الأشخاص يموتون كل عام بسبب تناولهم طعامًا غير آمن".





ومن جهته، قال سفير مصر لدى إثيوبيا، رئيس الدورة الحالية للمندوبين الدائمين بالاتحاد الأفريقي، أسامة عبدالخالق، لـ"العين الإخبارية": إن الاتحاد الأفريقي يعمل على إنشاء وكالة لسلامة الغذاء، مشيرا إلى أن القاهرة ستستضيف في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل مؤتمرا حول هذا الأمر.



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وأشار عبدالخالق إلى أن ربع الوفيات بالقارة سببها الاستهلاك غير الآمن للغذاء، موضحا أن عدد الوفيات في القارة يبلغ 137 ألف شخص كل عام.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن نحو 420 ألف شخص يموتون سنويا بسبب تناول طعام ملوث بالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو المواد الكيميائية.



