- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. لو عايز تقوى تركيزك فى ليلة الامتحان اتعشى سمك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى أغلب طلاب الثانوية العامة ليلة الامتحان من انخفاض التركيز والإجهاد بسبب الإرهاق من المذاكرة، لذلك يجب الحصول على التغذية الصحيحة والفيتامينات المناسبة لذلك.
ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى HealthDayNews تتميز الأسماك الزيتية باحتوائها على الأحماض الدهنية عالية الكثافة التي تسمى "DHA" التي تحمى المخ من الشيخوخة والخرف، مثل الماكريل والتونة والرنجة والسردين، وسمك السلمون.
وأوضح الباحثون أن زيوت السمك تحتوى على اثنين من المكونات الرئيسية: DHA (حمض الدوكوساهيكسانويك)، EPA (الحمض الدهني) - كلا النوعين من أحماض أوميجا 3 الدهنية.
وهناك 4 فوائد لتناول الأسماك الدهنية الغنية بالأوميجا 3، وتشمل:يعزز الصحة النفسية
أظهرت الدراسة التجريبية التي أجريت في عام 2007 أن زيت السمك قد يساعد الشباب الذين يعانون من مشاكل سلوكية مثل فرط الحركة وقلة الانتباه "ADHD".يقوى الذاكرة
تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية مرتين أسبوعيًا يمكن أن يساعد في تحسين الذاكرة العاملة لدى البالغين الشباب الأصحاء، وفقًا لدراسة علمية نشرت مؤخرًا في دورية بلوس وان.يحمي من مرض الزهايمر
أثبتت دراسة سابقة أن استهلاك زيت السمك العادي الذي يحتوي على الأوميجا 3 يساعد في منع الناس من الإصابة بمرض الزهايمر.
كانت هذه تفاصيل خبر لطلاب الثانوية العامة.. لو عايز تقوى تركيزك فى ليلة الامتحان اتعشى سمك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.