شكرا لقرائتكم خبر عن النشاطات الإبداعية تعزز الصحة العقلية والان مع التفاصيل

على مر السنين، كشفت العديد من الدراسات، وجود علاقة وثيقة تربط بين ممارسة مختلف النشاطات الإبداعية، وبين الصحة العقلية، وفقا لموقع 24.

فعلى سبيل المثال، وجدت إحدى الدراسات التي نشرت في 2016 في مجلة علم النفس الإيجابي، أنه كلما زاد الوقت الذي يقضيه الأشخاص في الممارسات الإبداعية خلال اليوم، كلما تحلّوا بمزاج إيجابي مثل الفرح واليقظة والاهتمام.

كما خلصت دراسة أخرى، نُشرت في 2013 في المجلة البريطانية للعلاج المهني، وأجريت على 35000 شخص يمارسون فن الحياكة في جميع أنحاء العالم، إلى وجود علاقة مهمة بين ممارسة الحياكة ومشاعر الهدوء والسعادة.

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وبالنسبة للحوامل، وجدت دراسة نشرت العام الماضي في المجلة البريطانية للطب النفسي أن الأمهات الجدد اللواتي كنّ جزءاً من مجموعات الغناء والموسيقى، تعافين من أعراض اكتئاب ما بعد الولادة بشكل أسرع.

وبات الكثير من أخصائيي الصحة العقلية يستخدمون أنشطة مثل الفن والموسيقى والدراما والرقص أحياناً لمساعدة المرضى على التعامل مع التوتر والاكتئاب والحزن والصدمات، حيث يمكن للتعبير الإبداعي أن يعمل كمنفذ لعواطف المرضى، ويساعدهم على التواصل مع مشاعرهم، ويحسن مهاراتهم في حل المشكلات والتواصل، إضافة إلى أنه يعزز الوعي الذاتي.

يذكر بأن باحثين قاموا بتحليل 20 دراسة في هذا المجال، اقترحوا أن تكون الأنشطة الإبداعية متاحة على نطاق أوسع لعلاج الحالات النفسية والعقلية، وفق ما ورد في صحيفة "ساوث تشاينا بوست"