شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض سرطان.. العب رياضة هتزود قدرتك على تحمل آثار العلاج الكيماوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الكثير من الأبحاث عن فوائد ممارسة الرياضة لمرضى السرطان وأن التمرينات مفيدة لمعظم المصابين أثناء تلقى علاج السرطان، فى هذا التقرير نقدم لكم فوائد ممارسة الرياضة لمرضى السرطان، وفقًا لموقع Health.



فوائد الرياضة لمرضى السرطان

ومن المهم أن يمارس جميع الأشخاص ما لا يقل عن 30 دقيقة من النشاط البدني في معظم أيام الأسبوع ويجب أن يكون الأشخاص المصابون بالسرطان نشيطين بدنيًا بقدر ما تسمح به قدرتهم وحالتهم الصحية.

وقد أثبتت الأبحاث أن الرياضة تساعد على التغلب على العديد من الآثار الجانبية لعلاج السرطان، بما في ذلك: الإعياء، الغثيان وفقدان الشهية، الأنيميا، الاكتئاب والقلق تغير وزن الجسم وتكوينه (العضلات والدهون).



السرطان

فوائد الرياضة لمرضى السرطان

قد تشمل فوائد التمرينات لمرضى السرطان ما يلي:

-زيادة قوة العضلات والتحمل.

-زيادة الطاقة وانخفاض التعب المرتبطة بالسرطان.

-تحسين كثافة العظام ونطاق حركة المفاصل.

-زيادة وظائف القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي.

-انخفاض الغثيان والقيء لبعض الناس أثناء العلاج الكيميائي.

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-تحسين الشهية.

- تحسين النوم.

-زيادة مشاعر السيطرة على حياتك.

-تحسين الهضم وانخفاض الإمساك

-انخفاض مستويات التوتر والقلق.

-تحسن المزاج.

هذه الفوائد يمكن أن تساعد في الشفاء وتقلل من الآثار الجانبية الشائعة للعلاج، مثل التعب والغثيان والقلق والاكتئاب وضعف العضلات.

التمارين الرياضية والتغذية الجيدة يمكن أن تساعدك على خلق نمط حياة صحي ونشط وتساعدك على العودة إلى الحياة اليومية.