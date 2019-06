كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 يونيو 2019 04:44 مساءً - 6 أنواع شخصيات للأطفال وطرق التعامل معهم

تتعلق العملية التربوية بمدى قدرتنا على معرفة شخصية الطفل، ولكل شخصية طرق تربوية تختلف بين واحدة وأخرى؛ للوصول لهدفك من تربية طفلك يدلك المستشار التربوي عبد الحميد الفردوس على 3 أنواع من الشخصية وكيفية التعامل معها.

الجاد، الهادف

سماته: ليس خفيفاً، ولا لعوباً، كباقي الأطفال الآخرين، وقد تجدينه غير مرن وصلب بخصوص التعامل مع الأشياء وإنجاز المهام، في داخله سعي حثيث للكمال، وعادة ما يقترح ويقدم الأفكار الكثيرة لإنجاز المهام الموكلة إليه بطريقة ساخرة وناقدة، هو طفل مرتب فغرفته وملابسه وكتبه كلها مرتبة وفق ما يراه مناسباً.

طرق التعامل معه

1- اسعي لفهم ما يفكر فيه، فهو بالغ في صورة طفل وهو عقلاني ومنطقي ومفكر.

2 - اطلبي رأيه وأفكاره، وحلوله.

3 - تواصلي معه بطريقة عقلانية ومنطقية وليست عاطفية.

4 - خاطبيه بطريقته، أو بنوع شخصيته، وقولي له: أريد منك تنظيف غرفتك؛ حتى لا أتعثر عندما أدخل، بمعنى أن تذكري له النتائج المترتبة لعدم التنظيف، ولا تقولي له مثلاً: إذا لم تنظف غرفتك فسوف أشعر بعدم الرضا.

الفطري الوحشي

هو شجاع وجريء قد يصفه أو يقول عنه البعض: أبو عيون جريئة، وهو لذيذ وجريء، تعرفينه من حركاته؛ أغمضي عينيك ثم افتحيهما، تجدينه قد قام، وركب دراجته، وذهب بعيداً، أو قفز إلى بركة السباحة، وصار يضرب ماءها بذراعيه، ويمكن أن تجديه، وقد تسلق شجرة، أو صعد على السطح.

سنعرفه من جروحه ومن إصابته ومن ملابسه المتسخة، وستجدينه لا يحتاج إلى تشجيع ليعمل بل يحتاج إلى توجيه وتحكم.

طرق التعامل معه

قودي انطلاقته ولكن لا تقيديه، بل أعطيه مسرحاً أي مكاناً للتعبير وللعمل، وادعميه واهتمي به. فهو إذا كبر يمكن أن يصبح قائداً أو مفكراً وأجمل شيء فيه جرأته وشجاعته.

ذو الجسد المشغول

له اسم بالإنجليزية حيث يقال (يوجد نمل أو فأر في سروالي There r ants in my pants ). هذا الطفل/الطفلة، يحتاج إلى الحركة وعادة يكون ناجحاً في عالم الرياضة المدرسية وفي بيئة العمل يسهل لفت انتباهه وإشغاله عما يريد، وتجدينه يبحث عن التنويع في بيئته وفي مكان العمل.

طرق التعامل معه

- غيّري بيئة الدراسة أو العمل التقليدية لديه فهي مقيدة له؛ إذ إن الجلوس لفترات طويلة في الفصل، أو في العمل، أمر مزعج لهم، ولا يتحملونه.

- عادة نوع الأطفال الموصوفين بأنهم ذوو الجسد المشغول (أو يوجد نمل أو فأر داخل سروالهم ينجحون في المواد وفِي المهن الرياضية، وفِي المهن الإبداعية والفنية sport stars ,gymnasts, artists، لذلك عليك من الآن تغيير المنهاج التربوي بحيث تركزين على تعليم وتربية كامل الطفل، وليس التركيز فقط على عقله، وعلى قدراته العقلية الإدراكية، مع توفير بيئة وأنشطة حركيّة، اعملي هذا وستكتشفين طفلاً آخر داخل هذا الطفل.

المحب للأضواء والأصوات

هو جاهز للصعود إلى المسرح Lime Light lover هذا الصبي تجدينه قوَيَ الشخصية، وإذا سافرتِ معه فلن تملي قصصه وحكاياته، ويتكيف ويتأقلم مع أي بيئة ومع أي أناس جدد، وليس لديه عادة مشكلة في التعرف على الناس الجدد.

طرق التعامل معه

أعطيه مساحة كي يمارس نشاطه من دون أن تؤثر على مستقبله الدراسي، ولا تسخري من قدراته؛ لأنه سيتطور من خلالها بكل تأكيد.

دعيه يحقق أحلامه فهو يصلح لأن يكون: ممثلاً، فناناً، مطرباً، كاتباً، مقاولاً، رجل أعمال، ممثلة علاقات عامة، إعلامية، مطوفة.

الحساس Sensitive soul

هذا الطفل لا يحب كثيراً أن يكون مركز الانتباه، ويحب أن يلاحظ ما يحدث، وهو واقف على الخط الجانبي. وعندما يكبر ويصبح موظفاً أو موظفة، يميل إلى الهدوء كما يميل عند حدوث وضع أو موقف، لأن يجمع معلومات، ويتأمل الوضع، قبل أن يدلي بدلوه، أو يقول برأيه. وعادة هو أو هي يميل إلى أن يكون هادئاً وانطوائياً خاصة مع الطلاب الجدد، ومع الوجوه الجديدة، ونلاحظ أنه يلصق ويلتصق في والده أو في أمه وهو صغير. وتجده يخاف من التغييرات ومن الأوضاع الجديدة، ومن الوجوه الجديدة، لذلك يجب أن يتم قبول هؤلاء الأطفال والأفراد الحساسين ذوي الطبيعة الرقيقة، وأن يعطوا الاهتمام والدعم، والثقة فيهم من قبل الوالد، الوالدة، التربوي.

طرق التعامل معه

إياكِ أن تسميه الخجول، انتبهي إلى ما تقولينه عن الأطفال على مسمعه، فالأطفال يصدقون ما يقال عنهم، يعني يسمعونه، ويصدقونه عن أنفسهم، شجعي هذه النوعية على أن يشاركوا في الأنشطة في الفصل وفي الأسرة ..

ادخلي في الموضوع مباشرة وقولي: "يلا يا شباب شاركونا، هذَا الدخول المباشر، وطلب المشاركة، يبني الثقة معهم".

لا تستغربي فيليق له أن يعمل أكاديمي، فنان، موسيقي، عالم، محاسب، مدقق، قاضي.

Walky talKy الذي يمشي ويتحدث

جريء، وفضولي، النوع هذا يتحدث ويدردش ويتكلم، وهو جذاب ومثير، ولديه سؤال يوجهه إليك عن كل وضع أو عن أي أمر.

هذا الصبي، الطفل، الطفلة ولاحقاً الرجل أو المرأة يحب المعلومة ويبحث عن المعلومة، ويشارك الآخرين فيها، وروحه روح فضولية جائعة للمعلومة متسائلة عن كل شيء، هذا الولد سوف يدرس ويذاكر بدون توجيه منك، وتخرج منه أفكار واقتراحات مبدعة طوال الوقت،

طرق التعامل معه

-لا تسكتيه كثيراً فهذا خطأ كبير؛ لأنه لا يتحدث كي يزعج والده أو والدته، بل هي طريقته في فهم الدنيا والبيئة والنَّاس حوله، والتواصل معهم بل هو مفكر عن طريق التحدث.

- لا تفترضي أنه مزعج وثرثار، عندما يتحدث ويثرثر في الأوقات غير المناسبة مثلاً: كوني صبورة وأعطيه الوقت الكافي كي يخبروك بقصصه وبحكاياتهم، اعملي حفلة عندما يتصرف كالآتي. : "يؤلف قصة أو رواية من بنات أفكاره، بل جاريه واخترعي قصصاً مثله، خذيه في رحلات إلى المستقبل. إلى متاحف، وإلى الأماكن الأثرية، وإلى دول أخرى، ودعيه يرى الدنيا.

قد يصبح عالماً، مخترعاً، مجدداً، كاتباً، مهندساً، صحفياً.