شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: أكثر من مليون شخص عرضة للإصابة بالأمراض الجنسية يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إن أكثر من مليون شخص كل يوم فى جميع أنحاء العالم يصابون بالعدوى التى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسى، مع ارتفاع معدلات الإصابة بالكلاميديا ​​والسيلان وداء المشعرات والزهرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى التقرير الذى نشر مؤخراً عبر صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن الغالبية العظمى من الإصابات يمكن الوقاية منها وعلاجها بسهولة ، لكن بعض الأمراض - وخاصة السيلان - تتطور إلى أشكال فائقة يصعب معالجتها على نحو متزايد بالمضادات الحيوية.

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وقال "تيودورا واى"، المسئول الطبى فى قسم الصحة الإنجابية والبحوث فى منظمة الصحة العالمية: "إنها أكثر شيوعًا بكثير مما نعتقد".

وأظهر التقرير استنادًا إلى البيانات العالمية لعام 2016 وهى الأحدث المتوفرة، أنه بين الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عامًا، كان هناك 127 مليون حالة جديدة من الكلاميديا ​​فى عام 2016، و87 مليونًا من السيلان، و6.3 مليون من مرض الزهرى و156 مليونًا من داء المشعرات.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن العدوى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسى أو الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي تشكل "تهديداً مستمراً للصحة في جميع أنحاء العالم" ولها تأثير عميق على صحة البالغين والأطفال، إذا تُركوا دون علاج فقد يؤدي ذلك إلى آثار صحية خطيرة ومزمنة تشمل الأمراض العصبية والقلبية الوعائية والعقم والحمل خارج الرحم والولادة الميتة وزيادة خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.