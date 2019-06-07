شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح ذهبية لممارسة الرياضة في الصيف والان مع التفاصيل

قال البروفيسور إنجو فروبوزه إنه ينبغي مراعاة بعض النقاط المهمة عند الرغبة في ممارسة الرياضة خلال فصل الصيف، تجنبا لأية متاعب صحية.

وأوضح رئيس المركز الصحي التابع لجامعة كولن الرياضية الألمانية أنه ينبغي الابتعاد عن أشعة الشمس الساطعة لتجنب الإصابة بضربة شمس أو إجهاد حراري؛ لذا ينبغي ممارسة الرياضة في الصباح الباكر أو في المساء.

وفي حال ممارسة الرياضة تحت أشعة الشمس الساطعة، فينبغي تغطية الرأس والأكتاف، مع مراعاة تبريد الجسم بسكب ماء على اليدين والساعدين أو أخذ حمام قدم بارد.

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كما أكد فروبوزه على أهمية الإكثار من شرب الماء لتعويض السوائل، التي يفقدها الجسم أثناء ممارسة الرياضة؛ فإلى جانب الكمية الموصى بها يومياً والبالغة 1.5 لتر على الأقل ينبغي على الرياضي شرب 100 مللي لتر كل 15 دقيقة أثناء التدريب، مع شرب كوب من الماء بعد التدريب.

ومن الأفضل شرب المياه المعدنية لتعويض الجسم عن المعادن، التي يفقدها أثناء التدريب كالصوديوم.

ومن ناحية أخرى يتعين على الرياضي الإنصات إلى جسمه، حيث ينبغي أن يتوقف عن التدريب في حال شعوره بدوار أو غثيان.