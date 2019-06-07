وكالة الطاقة الذرية تدعم مكافحة السرطان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - افتتحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منشأة المعجلات الخطية الجديدة، التي ستساعد الدول الأعضاء على توفير خدمات قياس جرعات العلاج الإشعاعي وتعزيز إجراءات السلامة من التعرض للإشعاع ودعم مكافحة مرض السرطان.

وأوضحت الوكالة في بيان صدر عن مقرها الرئيس بالعاصمة النمساوية فيينا، أن المرفق الجديد سيوفر قدرات جديدة لمعايرة وقياس ومراجعة جرعات العلاج وتقديم الخدمات والدعم التقني للدول الأعضاء في مجالات البحث والتدريب.

وأكد البيان أهمية قياس جرعات العلاج، لافتاً إلى أن ما يقرب من 50% من مرضى السرطان يحتاجون إلى العلاج الإشعاعي، لإزالة الخلايا المريضة بدون إلحاق الضرر بالأنسجة السليمة.

واعتبر أن جودة قياس الجرعات ضروري لضمان تحديد الجرعات الإشعاعية الدقيقة، مشيراً إلى دعم الوكالة لـ2300 مركز علاج إشعاعي في 135 دولة.