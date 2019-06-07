أسباب خشونة اليدين وجفافها وتشققها.. وطرق علاجها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جفاف اليدين وتشققها من المشكلات الشائعة التي يعاني منها الكثيرون، وعلى الرغم من أنها ليست حالة خطيرة، فإنها يمكن أن تكون مزعجة للغاية، وفي معظم الحالات تحدث مشكلة جفاف اليدين وتشققها بسبب الظروف البيئية، أو لغسل اليدين المتكرر والتعرض للمواد الكيميائية، علاوة على بعض الحالات الطبية التي تؤدي إلى جفاف اليدين، وفيما يلي نتعرف على أسباب جفاف وتشققات وخشونة اليدين، وطرق علاجها والوقاية منها. أسباب جفاف اليدين وخشونتها وتشققها الظروف البيئية مثل الطقس خلال الأشهر الباردة، فمن الشائع خلالها أن تصبح البشرة جافة، وتتسبب التغيرات المناخية في جفاف اليدين وخشونتها وتشققها، حيث يعمل انخفاض الرطوبة في الهواء على جذب الرطوبة من الجلد.

يمكن أن تتسبب ظروف مكان العمل أيضا في جفاف اليدين، فهناك أشخاص من ذوي الوظائف التي تتطلب غسل اليدين باستمرار، مثل الممرضات والأطباء، والطباخين، وغيرهم، كما أن عمال المصانع أو مصففي الشعر يتعرضون بشكل روتيني للمواد الكيميائية التي تؤدي إلى جفاف اليدين.

قد تؤدي بعض الحالات الطبية إلى جفاف اليدين أو تعريض الشخص لخطر الإصابة بالأيدي الجافة بشكل أكثر تكرارًا، على سبيل المثال، الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات المناعة الذاتية، مثل مرضى السكري الذين يعانون من مشكلات في وصول الدم إلى الأطراف ومنها اليدين، مما يؤدي إلى جفاف اليدين، علاوة على مرضى الأكزيما والصدفية وهي بعض الأمراض الجلدية التي تتسبب في التهاب الجلد وخشونة اليدين، وتتطلب علاج المرض الأساسي لدى الطبيب المختص مع اللجوء إلى علاجات تشقق اليدين عن طريق الطبيب أيضا. طرق علاج جفاف وخشونة اليدين.. وكيفية الوقاية ترطيب اليدين عدة مرات في اليوم، وتساعد المستحضرات والكريمات على استعادة رطوبة اليدين.

ارتداء القفازات في حالة تعرض اليدين للماء لوقت طويل، مثلاً عند غسل الأطباق، والقفازات تساعد على منع الماء من تجريد الجلد من زيوته الطبيعية.

الذهاب للطبيب واستشارته لأخذ الأدوية المناسبة في حالة جفاف اليدين الناتج عن الإصابة بالإكزيما أو الصدفية أو الأمراض الأخرى.

استخدام الفازلين الطبي ليلاً على اليدين، وتغطيتها بالقفازات الناعمة، وتلك الطريقة تعمل على احتجاز الزيوت الطبيعية بالجلد وإبقاء اليدين رطبة مما يمنحها النعومة.

استخدام غسول ملطف لليدين .

استخدام المرطبات الطبيعية مثل الجلسرين أو زيت الجوجوبا، أو زبدة الكاكاو. وصفة الجلسرين وزيت اللوز لعلاج خشونة اليدين

المكونات: ملعقة كبيرة من الجلسرين.



نصف ملعقة من زيت اللوز.

بضع قطرات من عصير الليمون. طريقة التحضير: يخلط الجليسرين وزيت اللوز في وعاء، ثم يضاف إليه عصير الليمون، ويخلط جيداً.

يوضع الخليط على اليدين، ويتم التدليك بأطراف الأصابع، ويترك على اليدين لمدة ربع ساعة.

يترك حتى يجف تماماً، ثم تشطف اليدان بالماء الدافئ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسباب خشونة اليدين وجفافها وتشققها.. وطرق علاجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.