شكرا لقرائتكم خبر عن فائد صحية وغذائية ل التوت .. يخفض السكر ويمد الجسم بفيتامين سي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التوت من ألذ الفواكه وله فوائد غذائية وصحية مهمه لصحة الانسان مثل القلب والبشرة من خلال تضمينها في نظامك الغذائي بشكل منتظم يمكنك تحسين صحتك العامة بطريقة سهله وبسيطة ،حسبما ذكر موقع " healthline".

فوائد-التوت فوائد التوت الصحية غنى بمضادات الأكسدةيحتوي التوت على مضادات الأكسدة ، والتي تساعد على إبقاء الجذور الحرة تحت السيطرة، والجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة تفيد بكميات صغيرة ولكنها يمكن أن تلحق الضرر بخلاياك عندما ترتفع أعدادها بشكل كبير. غنى بمضادات الأكسدةيحتوي التوت على مضادات الأكسدة ، والتي تساعد على إبقاء الجذور الحرة تحت السيطرة، والجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة تفيد بكميات صغيرة ولكنها يمكن أن تلحق الضرر بخلاياك عندما ترتفع أعدادها بشكل كبير.





التوت قد يحسن نسبة السكر في الدم واستجابة الأنسولين عند تناولها مع الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات أو المدرجة في العصائر.

تحسين نسبة السكر في الدم واستجابة الأنسولين

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التوت غنى بالأليافالتوت مصدر جيد للألياف بما في ذلك الألياف القابلة للذوبان ،واكدت العديد من الدراسات أن استهلاك الألياف القابلة للذوبان يؤدي إلى إبطاء حركة الطعام من خلال الجهاز الهضمي مما يؤدي إلى تقليل الجوع وزيادة الشعور بالامتلاء. غنى بالأليافالتوت مصدر جيد للألياف بما في ذلك الألياف القابلة للذوبان ،واكدت العديد من الدراسات أن استهلاك الألياف القابلة للذوبان يؤدي إلى إبطاء حركة الطعام من خلال الجهاز الهضمي مما يؤدي إلى تقليل الجوع وزيادة الشعور بالامتلاء.





غنى بالعديد من العناصر الغذائية التوت منخفض في السعرات الحرارية ولكنه غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن ، وخاصة فيتامين C والمنجنيز.





يساعد في مكافحة الالتهابات

التوت قد يساعد في تقليل الالتهاب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها من المشاكل الصحية.