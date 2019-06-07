6 استخدامات طبية لخل التفاح أبرزها علاج حروق الشمس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خل التفاح من أفضل المركبات الطبيعية التى تزايد استخدامها مؤخراً، ولها فوائد صحية عديدة، فى هذا التقرير نقدم لك 6 استخدامات طبية لخل التفاح، بحسب موقع "Doctor oz".



خل التفاح

استخدامات طبية لخل التفاحإزالة قشرة الشعر

قشرة الرأس من أكثر المشاكل المزعجة وللتخلص من القشرة يمكنك خلط أجزاء متساوية (حوالي ربع كوب لكل منها) من خل التفاح والماء في زجاجة رذاذ، ورشها على شعرك بعد الشامبو، وتركها لمدة 15 دقيقة وشطفها، استخدم هذا العلاج مرتين في الأسبوع ، ويعود ذلك إلى أن الحموضة في الخل تمنع نمو الفطريات التي تسهم في نمو قشرة الرأس على فروة رأسك.

تهدئة التهاب الحلق

إذا كنت تعاني من التهاب الحلق المزمن، يمكنك اللجوء لخل التفاح: امزج ملعقة صغيرة من خل التفاح مع ملعقة صغيرة من الفلفل الحريف وثلاث ملاعق صغيرة من العسل في كوب من الماء الدافئ، ستعمل المكونات الثلاثة معًا لمساعدتك على الشفاء حيث أن خل التفاح يمتلك خصائص مضادة للجراثيم ويكسر احتقان المخاط فى الجيوب الأنفية.

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خل-التفاح-للوجه

القضاء على رائحة القدم

تعمل الأحماض في خل التفاح على تغيير درجة الحموضة في بشرتك ، والتي تقاوم البكتيريا التي تسبب رائحة القدم الكريهة.

التوازن بين الجهاز الهضمى

خل التفاح قد يكون مجرد حل للمساعدة في مشاكل الجهاز الهضمي، لتقليل الغازات ، قم بتخفيف ملعقة كبيرة من خل تفاح مع كوب من الماء، واشربه قبل الأكل، هذا سوف يقاوم الإمساك أيضًا ، لأن الخل يحفز العصارات الهضمية التي تساعد جسمك على تحطيم الطعام.

علاج حروق الشمس

حاول إضافة كوب أو كوبين من خل التفاح إلى ماء الاستحمام لعلاج الحروق الشمسية، وبعد النقع لمدة 10 دقائق، سيساعد خل التفاح في استعادة مستويات الحموضة في بشرتك وسيشعر جلدك بالبرودة والهدوء.

تبييض الأسنان

الأسنان الصفراء لا تتطابق مع خل التفاح، بالنسبة للبقع العنيدة على الأسنان، قم بفرك أسنانك بخل التفاح مباشرة ثم اشطفها بالماء، احرص على عدم القيام بذلك كثيرًا، لأنه قد يؤدي إلى تكسير مينا الأسنان.