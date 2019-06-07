شكرا لقرائتكم خبر عن احمى نفسك من التهابات الأذن الداخلية ب4 طرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الأذن الداخلية من المشاكل غير المنتشرة التى تصيب الأذن، وهو التهاب أو تهيج أجزاء الأذن المسؤولة عن التوازن والسمع عدوى الأذن الداخلية هي عدوى حقيقية ناجمة عن فيروس أو بكتيريا، فى هذا التقرير نقدم مجموعة نصائح تساعدك على الوقاية من التهابات الأذن الداخلية، وفقاً لموقع medicine.



التهابات الاذن الداخلية

وتشمل أعراض التهابات الأذن الداخلية ما يلي:

الدوخة.

الغثيان.

القيء.

-مشاكل في التوازن أو المشي.

-فقدان السمع.

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آلام الأذن.

رنين في الأذن (طنين).

ويمكن وصف الأدوية لعلاج عدوى الأذن الداخلية ، للحد من التورم والالتهابات ، لعلاج الغثيان والقيء ، وللمساعدة في القضاء على الدوخة والدوار.



التهابات الاذن

طرق الوقاية من التهاب الأذن الداخلية

عدوى الأذن الداخلية نفسها ليست معدية، ولكن الفيروسات والبكتيريا التي قد تسببها هي التى تنقل إليك العدوى لمنع الإصابة، يجب الاهتمام بالنظافة جيداً.

-اغسل يديك باستمرار.

-تجنب مشاركة الطعام والشراب، وخاصة مع شخص تعرف إصابته بعدوى الأذن.

-لا تدخن وتجنب التدخين السلبي.

-يجب تطعيم الأطفال ، خاصةً من خلال لقاح المكورات الرئوية واللقاح المضاد للأنفلونزا، للوقاية من عدة أنواع من التهابات الأذن الجرثومية والإنفلونزا الجرثومية.