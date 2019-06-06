العقوبات تلاحق فتاة نهائي دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن العقوبات التي ستوقع على الفتاة التي اقتحمت ملعب "واندا ميترو بوليتانو"، معقل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، شبه عارية خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين.

وحقق ليفربول لقب دوري الأبطال بالفوز على توتنهام بهدفين دون رد، ليتوج باللقب السادس في تاريخه، وهو اللقاء الذي شهد اقتحام عارضة الأزياء الروسية كيلي ولونسكي الملعب بعد بداية اللقاء بعدة دقائق، قبل القبض عليها وإخراجها.

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وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ولونسكي عوقبت بغرامة قدرها 15 ألف يورو، بسبب اقتحامها الملعب بملابس مثيرة، كتبت عليها اسم قناة صديقها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الغرامة كانت من جهتين، حيث عاقبها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بـ5 آلاف يورو بسبب اقتحام الملعب، وفرضت الشرطة الإسبانية غرامة أخرى عليها قدرت بـ10 آلاف يورو بسبب الإعلان غير المرخص لقناة صديقها.

وكان موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" قد أغلق حساب كيلي ولونسكي بسبب ارتفاع متابعيها من 300 ألف شخص إلى 2.4 مليون شخص خلال 24 ساعة فقط.