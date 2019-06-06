- 1/2
- 2/2
علي البحيريالخميس 2019/6/6 04:32 مساء بتوقيت أبوظبي
كيلي ولونسكي عارضة الأزياء الروسية
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن العقوبات التي ستوقع على الفتاة التي اقتحمت ملعب "واندا ميترو بوليتانو"، معقل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، شبه عارية خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين.
وحقق ليفربول لقب دوري الأبطال بالفوز على توتنهام بهدفين دون رد، ليتوج باللقب السادس في تاريخه، وهو اللقاء الذي شهد اقتحام عارضة الأزياء الروسية كيلي ولونسكي الملعب بعد بداية اللقاء بعدة دقائق، قبل القبض عليها وإخراجها.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ولونسكي عوقبت بغرامة قدرها 15 ألف يورو، بسبب اقتحامها الملعب بملابس مثيرة، كتبت عليها اسم قناة صديقها على موقع الفيديوهات يوتيوب.
وأشارت الصحيفة إلى أن الغرامة كانت من جهتين، حيث عاقبها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بـ5 آلاف يورو بسبب اقتحام الملعب، وفرضت الشرطة الإسبانية غرامة أخرى عليها قدرت بـ10 آلاف يورو بسبب الإعلان غير المرخص لقناة صديقها.
وكان موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" قد أغلق حساب كيلي ولونسكي بسبب ارتفاع متابعيها من 300 ألف شخص إلى 2.4 مليون شخص خلال 24 ساعة فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر العقوبات تلاحق فتاة نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.