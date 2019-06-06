شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة ما تحت المهاد صغيرة الحجم كبيرة الوظيفة.. تعرف على الهرمونات التى تطلقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المهاد هو منطقة صغيرة تقع فى قاعدة المخ بالقرب من الغدة النخامية على الرغم من صغر حجمها إلا أن المهاد يلعب دورًا مهمًا في العديد من الوظائف المهمة من تنظيم درجة الجسم والهرمونات التى تتحكم فى العمليات الحيوية، حسبما ذكر موقع "healthline".

وظيفة منطقة المهاد بالمخ

الإفراج عن الهرمونات

تنظيم درجة حرارة الجسم

الحفاظ على دورات الفسيولوجية اليومية

السيطرة على الشهية

تنظيم الاستجابات العاطفية

مناطق رئيسية فى منطقة المهاد

يوجد فى منطقة ما تحت المهاد ثلاث مناطق رئيسية وهى مجموعات من الخلايا العصبية التي تؤدي وظائف حيوية، مثل إطلاق الهرمونات.

المنطقة الأمامية

وتسمى هذه المنطقة أيضًا منطقة فوق الحوض نواته الرئيسية تشمل النوى فوق الحوضية وشبه البطينية وهناك العديد من النوى الصغيرة الأخرى في المنطقة الأمامية أيضًا.

وتشارك النوى في المنطقة الأمامية إلى حد كبير في إفراز الهرمونات المختلفة وتتفاعل العديد من هذه الهرمونات مع الغدة النخامية القريبة لإنتاج هرمونات إضافية.

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من أهم الهرمونات المنتجة في المنطقة الأمامية:





هرمون إفراز الكورتيوتروبين (CRH)

ويشارك CRH في استجابة الجسم لكل من الإجهاد البدني والعاطفي، وأنه يشير إلى الغدة النخامية لإنتاج هرمون يسمى هرمون قشر الكظر (ACTH). ACTH يطلق إنتاج الكورتيزول، وهو هرمون الإجهاد المهم.

هرمون الافراج عن الثيروتروبين (TRH)

يحفز إنتاج TRH الغدة النخامية لإنتاج هرمون منشط للغدة الدرقية (TSH) يلعب TSH دورًا مهمًا في وظيفة العديد من أجزاء الجسم مثل القلب والجهاز الهضمي والعضلات.

هرمون الغدد التناسلية الإفراج (GnRH)

يتسبب إنتاج GnRH في أن تنتج الغدة النخامية هرمونات إنجابية مهمة مثل هرمون محفز البصيلات (FSH) وهرمون اللوتين (LH).

الأوكسيتوسين

يتحكم هذا الهرمون في العديد من السلوكيات والعواطف المهمة، مثل الإثارة الجنسية والثقة والاعتراف والسلوك الأمومي ويشارك أيضًا في بعض وظائف الجهاز التناسلي ، مثل الولادة والرضاعة.

فاسوبريسين

يسمى هذا الهرمون المضاد لإدرار البول (ADH) هذا الهرمون ينظم مستويات الماء في الجسم عندما يتم إطلاق الفاسوبريسين فإنه يشير إلى الكليتين لامتصاص الماء.

السوماتوستاتين

يعمل السوماتوستاتين على منع الغدة النخامية من إطلاق بعض الهرمونات بما في ذلك هرمونات النمو والهرمونات المحفزة للغدة الدرقية.

تساعد المنطقة الأمامية من المهاد أيضًا على تنظيم درجة حرارة الجسم من خلال العرق كما تحافظ على إيقاعات الساعة البيولوجية مثل الاستيقاظ أثناء النهار والنوم في الليل هو إيقاع يومي مرتبط بوجود أو عدم وجود ضوء.

المنطقة الوسطى

وتسمى هذه المنطقة أيضًا منطقة درنة نواته الرئيسية هي نوى البطيني والقوس.

تساعد النواة البطينية على التحكم في الشهية في حين تشارك النواة المقوسة في إطلاق هرمون النمو GHRH والذى يحفز الغدة النخامية لإنتاج هرمون النمو وهو المسئول عن نمو وتطور الجسم.

المنطقة الخلفية

وتسمى هذه المنطقة أيضًا منطقة الثديياتنواة المهاد الخلفية والنواة الثديية هي نواتها الرئيسية تساعد النواة الخلفية السفلية في تنظيم درجة حرارة الجسم عن طريق التسبب في إعاقة العرق ومنع إنتاجه