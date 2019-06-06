رُبع حالات الإصابة بالإيبولا في الكونغو لا يتم رصدها

أكد خبير في منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن نحو ربع حالات الإصابة بفيروس الإيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية لا يتم رصدها أو تُكتشف بعد فوات الأوان.

وقال مايك ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية إن نحو 2025 حالة إصابة و1357 حالة وفاة سُجلت منذ بدء تفشي المرض في أغسطس/آب بإقليمي نورث كيفو وإيتوري في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهذا هو ثاني أسوأ تفش مُسجل للفيروس.

وأضاف ريان أن الأسبوعين المنصرمين شهدا رصد 88 حالة إصابة في كل منهما، انخفاضا من ذروة بلغت 126 حالة أسبوعياً في أبريل/نيسان.

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وأوضح أن فرق المنظمة تتابع حالة 15 ألف شخص يشتبه بأنهم خالطوا المرضى يومياً، وهو عدد وصفه بأنه "ضخم" بالنظر إلى أنه يتطلب مراقبة ظهور أعراض المرض عليهم.

وقال في إفادة صحفية بجنيف: "نعتقد، ودعوني أتوخى الحذر في ذلك، أننا نرصد على الأرجح 75% من الحالات على الأكثر.. ربما نفوت ما يصل إلى ربع الحالات".

وأشار إلى أن هناك الكثير من الحالات التي تكتشف متأخراً جداً، مضيفاً: "يتعين علينا رصدها في وقت مبكر عن ذلك ويكون لدينا معرفة أكثر شمولا بتلك الحالات".

وأوضح ريان أنه لم تتم حتى الآن السيطرة على تفشي المرض، لافتاً إلى أنه ينتشر بسرعة أكبر في المناطق الريفية من مابالاكو.