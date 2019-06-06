تلوث الطعام يقتل 420 ألف شخص سنويا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن ما يقدر بحوالي 600 مليون شخص "أي شخص من كل 10 أشخاص في العالم" يمرضون سنوياً بسبب تلوث الأغذية.

وأكدت أن ما يقارب 420 ألف شخص يموتون بعد تناول طعام ملوث بالبكتريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو المواد الكيميائية.

وحذرت الأمم المتحدة من أن الغذاء غير الآمن يعيق التنمية في العديد من الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل، والتي تخسر حوالي 95 مليار دولار في الإنتاجية المرتبطة بالمرض والعجز والوفاة المبكرة.

جاء ذلك في تقرير المنظمة بمناسبة احتفالها، الجمعة، وللمرة الأولى باليوم العالمي لسلامة الأغذية.

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وأوضح التقرير أن سلامة الغذاء تسهم في الأمن الغذائي وصحة الإنسان والازدهار الاقتصادي والزراعة والوصول إلى الأسواق والسياحة والتنمية المستدامة.

وأشارت الأمم المتحدة إلى تعاونها مع منظمة الأغذية والزراعة "فاو" لمساعدة البلدان على منع المخاطر وإدارتها والاستجابة لها على امتداد سلسلة الإمداد الغذائي، والعمل مع منتجي الأغذية وبائعيها والسلطات التنظيمية وأصحاب المصلحة في المجتمع المدني سواء تم إنتاج الغذاء محلياً أو استيراده.

ولفتت إلى أن الاستثمار في تعليم سلامة المستهلك للأغذية له القدرة على تقليل الأمراض التي تنقلها الأغذية وتحقيق وفورات تصل إلى 10 دولارات لكل دولار يتم استثماره.

وشددت على أن المستهلكين يحتاجون إلى الوصول إلى معلومات واضحة وموثوقة في الوقت المناسب حول المخاطر الغذائية والمخاطر المرتبطة بخياراتهم الغذائية.

كما نوهت بأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات يتحملون 40% من عبء الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية مع 125 ألف حالة وفاة كل عام.