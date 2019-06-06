377 حالة اشتباه بالكوليرا في إثيوبيا

أعلنت السلطات الإثيوبية، الخميس، ارتفاع حالة الاشتباه بالكوليرا في البلاد إلى 377 حالة، وقال معهد الصحة العامة الإثيوبي الحكومي إن حالة الاشتباه بالكوليرا في عدد من الأقاليم الإثيوبية ارتفع إلى 377 حالة، في إقليمي تجراي وأمهرا شمال، أوروميا وسط، وإقليم الصومال الإثيوبي شرق.



وقال إن الحالات التي تم تسجيلها: إقليم أوروميا وسط 138 حالة، أمهرا 198 حالة، الصومال الإثيوبي 33، وإقليم تجراي 8 حالات.

وكانت السلطات الإثيوبية أعلنت، الأربعاء، وفاةَ 15 شخصاً بمرض الكوليرا، الذي اجتاح 5 أقاليم بالبلاد.

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وقال بيني مجوس نائب المدير العام لمعهد الصحة العامة في إثيوبيا، الأربعاء، إن 15 شخصاً توفّوا إثر إصابتهم بالمرض.

وأوضح أن المعهد بدأ حملة تطعيم ضدّ الكوليرا في المناطق التي تشهد انتشارا للمرض، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات تمنع توسُّع الداء، مع توفير 770 ألف مصل، وإعداد الأطباء والتخطيط لإجراء حملة تطعيم تشمل أنحاء البلاد كافة.

وأكد بيني أن المرض اجتاح 5 أقاليم وهي الأمهرا وتجراي وأوروميا وإقليم الصومال الإثيوبي، وبعض مناطق العاصمة أديس أبابا.

وكانت وكالة توفير الأدوية الحكومية أشارت إلى استعدادها لتوفير جميع مستلزمات حملة التطعيم.

ويُذكر أن السلطات الإثيوبية أعلنت، الأحد الماضي، رصْد 360 حالة اشتباه بالكوليرا في 4 أقاليم، من بينها 5 حالات بأديس أبابا.