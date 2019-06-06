القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتميز شمع العسل بعناصره الغذائية المفيدة، حيث إنه يتكون من الكحوليات الأحادية والثنائية، بالإضافة إلى الهيدروكربونات والأحماض الهيدروكسية، ما يفيد الإنسان ويعود بالنفع على صحته، وفيما يلي نتعرف على فوائد شمع العسل للصحة والبشرة والجيوب الأنفية، وفوائد شمع العسل للأطفال، وفوائد شمع العسل للمرأة الحامل.

فوائد شمع العسل للصحة: يحتوي شمع العسل على المواد المضادة للأكسدة التي تساعد على حماية الكبد من الإصابة بالأمراض، ولهذا يجب الحرص على تناوله بشكل منتظم.

يساعد شمع العسل على التقليل من مستويات الكوليسترول بالدم، ما يساعد على تحسين صحة القلب والحماية من الأمراض التي من الممكن أن تصيبه، بالإضافة إلى أن شمع العسل له دور في توسيع الأوعية الدموية، ما يحمي من الإصابة بالجلطات.

الوقاية من الإصابة بالالتهابات المختلفة، بالإضافة إلى أنه له دور في تسكين الآلام.

تقوية اللثة وحمايتها من الإصابة بالالتهابات.

يساعد شمع العسل على راحة المعدة، والتخلص من التقلصات التي من الممكن أن تصيبها.

يحتوي شمع العسل على المواد المضادة للأكسدة التي تقي من التعرض إلى الأمراض السرطانية. فوائد شمع العسل للجيوب الأنفية والجهاز التنفسي: شمع العسل يساعد على علاج الحساسية التي تصيب الجهاز التنفسي، والتخفيف من الألم الناتج عنها.

يساعد على التقليل من أعراض التهابات الجيوب الأنفية.

حماية الجهاز التنفسي من أعراض البرد والرشح. فوائد شمع العسل للأطفال: يقي شمع العسل من التعرض إلى الحساسية الصدرية التي تصيب الأطفال في فصل الربيع.

التقليل من تعرض الأطفال إلى البرد والأنفلونزا، حيث إن شمع العسل يحتوي على فيتامين أ الذي يقوي مناعة الأطفال.

يساعد على تنظيف أسنان الأطفال من الرواسب التي توجد عليها.

عند إصابة الأطفال بالإمساك فإن شمع العسل يساعد على تليين المعدة بطريقة آمنة، كما أنه يعمل على تهدئة المعدة. فوائد شمع العسل للمرأة الحامل: شمع العسل يساعد المرأة الحامل على التقليل من أعراض الغثيان والقيء التي تتعرض إليها.

الوقاية من الإصابة بتسمم الحمل.

شمع العسل يحمي من التعرض إلى حالات الإمساك التي تصيب المرأة الحامل.

يقلل من نسبة التعرض إلى الإجهاض خاصة خلال الفترة الأولى من الحمل.

يساعد على تقوية عظام الجنين ونموه بالشكل الطبيعي.

حماية الحامل من التعرض إلى فقر الدم خلال فترة الحمل.

تقوية الجهاز المناعي للأم وللجنين.

تسهيل عملية الولادة. فوائد شمع العسل للبشرة: يعد شمع العسل من المرطبات الطبيعية، ولذلك يدخل في الكثير من مستحضرات العناية بالبشرة.

يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميت التي توجد على البشرة.

يحتوي شمع العسل على مضادات الجراثيم التي تحمي البشرة.

يستخدم شمع العسل للتخلص من تشققات الكعبين.

يساعد على علاج علامات تمدد الجلد التي تظهر على البشرة بعد الولادة.

الحماية من التعرض إلى التجاعيد وعلامات الشيخوخة التي تظهر على البشرة.

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