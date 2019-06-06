شكرا لقرائتكم خبر عن المشترى يواجه الأرض.. ظاهرة فلكية يمكن رؤيتها بالعين المجردة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أن كوكب المشتري، الأضخم في المجموعة الشمسية، سيواجه الأرض وسيكون في أقرب نقطة لها، في العاشر من يونيو الجاري.

وتحدث هذه الظاهرة السنوية عندما يكون المشتري والشمس على خط واحد مع الأرض.

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وبحسب ما ذكره موقع شبكة «سي بي إس» نيوز الأمريكية، فإن كوكب المشترى الذي يوصف بـ«العملاق الغازي» سيكون مضاء بالكامل بواسطة الشمس مما يجعله أكثر إشراقا في السماء خلال الليل.

وبحسب الموقع فإن رؤية هذه الظاهرة الفلكية لا تحتاج إلى معدات خاصة لرؤيتها بل يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وأوضحت الشبكة أن «رؤية الأقمار الأربع الضخمة الخاصة بكوكب المشتري، لن تكون ممكنة بالعين المجردة، بل تحتاج إلى استخدام المناظير أو التلسكوبات الصغيرة لتأمين رؤية أوضح»، بحسب وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا».