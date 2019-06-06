كيف تسمحين لطفلك بالتواصل على شبكات المواقع؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 يونيو 2019 03:42 مساءً - لا يمكن أن تحرمي طفلك تماماً من التواصل على شبكات المواقع، فكما أنك تستمتعين على الفيس بوك وتويتر، يجب أن تتيحي له بعض الخيارات.

نقدم لك بعض المواقع لمساعدته على يتفاعل مع الآخرين بأمان.

موقع " Habbo.com "

وهو موقع تفاعلي مجاني لا يهدف سوى للقاءات الاجتماعية الافتراضية بعيداً عن جو المنافسات والحروب والعنف، حيث تقوم فكرتها على بناء بيت الأحلام داخل الفندق، للتسجيل في هذا الموقع يتطلب من المستخدم أن يكون عمره 12 عاماً فأكثر، ومن ثمّ تختار جنسك "ذكراً كنت أم أنثى" وتبدأ بشراء النقاط واللعب، حيث تستطيع شراء ملابسك الخاصة وتصميم طراز منزلك وديكوراته وأثاثه، ومن ثمّ التعرف على النزلاء الآخرين في الفندق.

تطبيق " Lego Life "

وهو تطبيق موجه للفئة العمرية 13 عاماً فأقل، يمتلك خلفية بسيطة ويشبه إلى حدٍ كبير تطبيق الصور الشهير "الإنستغرام"؛ حيث يستطيع الأطفال مشاركة أعمالهم وإبداعاتهم من خلاله مع بعض التحديات والمسابقات التي يوفرها التطبيق، ومن أهم ما يُميزه عن غيره من التطبيقات هو توفيره لشبكة اجتماعية آمنة؛ حيث لن يستطيع الطفل التسجيل بهذه الشبكة قبل إذن ولي الأمر إلكترونياً، كما أنّ التطبيق لا يقوم بمشاركة أي معلومات خاصة عن الأبناء، فالصورة الشخصية هي صورة مختارة من قِبل الطفل لأحد تصاميم وشخصيات "ليجو"، والأسماء هي مجرد كلمات عشوائية.

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موقع " Neopets.com "

هذا الموقع المجاني تعود جذوره إلى عام 1997م ولكنه أخذ في الانتشار في عام 2014م، وهو يتيح للمستخدمين رعاية الحيوانات الأليفة الافتراضية الخاصة بهم، إطعام تلك الحيوانات وكسوتها ببعض أنواع الملابس والإكسسوارات، وإدخال تلك الحيوانات في مسابقات ومباريات خاصة، وبناء صداقات مع بقية المستخدمين، بدأ هذا الموقع باللغة الإنجليزية وهو اليوم يغطي اللغات الإسبانية والفرنسية والبرتغالية والصينية والهولندية.

موقع " Stardoll.com "

هذه اللعبة هي أكبر تجمع تفاعلي على الشبكة العنكبوتية للفتيات اللاتي يحببنّ الموضة، وبالرغم من أنّ تصميم هذه اللعبة للمرحلة العمرية من سن الرابعة وحتى سن المراهقة، إلا أنّها تحظى بإقبال لا بأس به من الفئات الأعلى سناً ومن كلا الجنسين، حيث تستطيع الفتاة اختيار وتشكيل الصورة الرمزية أو الدمية التي تعبّر عن شخصيتها من بين مليار طريقة لاختيار "ستار دول" الخاصة بها، ومن ثمّ المشاركة في عروض الأزياء والتواصل مع الأعضاء الآخرين.