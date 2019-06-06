الحميات الخاصة بالحمل هل لها مخاطر عليك وعلى جنينك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 يونيو 2019 03:42 مساءً - العديد من النساء لا يفضلن الالتزام بعد فترة الحمل بأنظمة غذائية تقيدهن بطعام محدد، كما أوضحت أخصائية التغذية السريرية د.غادة العتيبي فنجدهن يتبعن حمية غذائية خاصة بأشهر الحمل؛ حتى يحافظن على أوزانهن من دون الحاجة إلى زيادة بعض الكيلو غرامات أو خسارة بعضها. لكن لهذه الحميات تأثيراً سلبياً، سواء عليهن، أو على أطفالهن.

هل تشكل الحمية خطراً على الأم الحامل وجنينها؟

• لا توجد لها مخاطر: إن كنت ممن يتبعن حمية غذائية متكاملة العناصر الغذائية، وتتناولين جميع الأصناع باعتدال، مع المحافظة على رياضة المشي غير العنيفة، فبكل تأكيد لن تشكل الحميات الغذائية عليك أدنى خطر، وهناك عدة سبل ستمنحك حمية غذائية موزونة منها:

1. نظمي وقت الطعام حيث يمكنك تناول 5 وجبات في اليوم على فترات متباعدة. وأكثر من ذلك فلن يكون بمقدور الجسم حرق هذا الكم الهائل من الأطعمة.

2. تجنبي الأطعمة الدسمة، والتي تحتوي على سعرات حرارية عالية، أو تلك التي تشعرك بالجوع في وقت قصير جداً.

3. ابتعدي عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة سكريات مرتفعة.

4. تجنبي وجبات الطعام في آخر أوقات اليوم أو عند اقتراب موعد نومك؛ حتى لا تترسب الأطعمة من دون حرق.

Advertisements

5. لا تفرطي في تناول الحبوب التي تسد الشهية أثناء الحمل.

6 - الأنظمة التي تحتوي على عدد السعرات الحرارية هي من أخطر الأنظمة التي قد تفكرين في اختيارها في فترات حملك.

5. تجنبي المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة؛ لأنها تحتوي على كم هائل من السعرات الحرارية، والتي سترهق الجسم في عمليات حرقها.

أطعمة تعطيك الطاقة

• الخبز بالحبوب الكاملة "وجبة صحية مشبعة".

• البطاطا المشوية "وجبة لذيذة صحية جداً".

• الخضراوات "مكملات غذائية صحية تحتوي على سوائل وفيرة".

• الفواكه "من أكثر الوجبات المحببة لدى الجميع".