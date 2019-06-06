اعراض الدورة الأكثر شيوعاً ونصائح للتكيف معها

تختلف أعراض الدورة الشهرية من امرأة الى اخرى. وهي تنتج عن التغييرات التي تصيب بطانة الرحم قبل الحيض. وتتأثر بوظيفة بعض الأعضاء مثل الغدة النخامية التي

تنظم عمل الهرمونات ومستوياتها. كما ترتبط بحالة المبيضين اضافة الى الحالة النفسية التي تساهم في زيادة اعراض الدور حدة أو تخفف منها.



تظهر اعراض الدورة لدى النساء عادة من خلال بعض الأوجاع والتلقصات والتقلبات النفسية.

- آلام في أسفل البطن بسبب تقلصات الرحم. ويحدث هذا مع نزول الحيض ويستمر لدى بعض النساء لمدى 8 ساعات وقد تشعر به بعضهن لمدة 72 ساعة.

• الإصابة بصداع وألم في الرأس ومن المكن أن يترافق ذلك مع الشعور بالتعب وعدم القدرة على التركيز او القيام بالمهمات الذهنية مثل اخذ القرارات.

- ألم أسفل الظهر بسبب عسر الطمث الذي ينتج عن هرمونات البروستاغلاندين المحفزة لانقباضات الرحم. وهذا يؤدي الى الشعور بالألم. وقد يحدث هذا قبل يومين من بدء الدورة الشهرية. ويمكن أن يمتد هذا الألم الى الوركين والفخذين وينتهي في اليوم الثاني او الثالث منها.

- اشتهاء الشوكولاتة والسكاكر والأيس كريم وهو من أعراض الدورة الشهرية الشائعة لدى الكثير من النساء. كما قد تميل بعضهن إلى أكل الأطعمة الدسمة.

- احتقان أو ألم في الثديين ينتج عن ارتفاع مستوى هرمون البروجسترون في الدم. ويترافق ذلك عادة مع زيادة في حجمهما.



- ظهور البثور والدمامل في الوجه لدى بعض النساء اضافة إلى جفاف البشرة.

- تعب وسرعة الإجهاد ما يسبب عدم القدرة على القيام بالمهمات اليومية كالمعتاد.



• الغضب والتوتر والاكتئاب وهي من أعراض الدورة التي تنتج عن تقلب الهرمونات.

- الإصابة بالأرق وصعوبة النوم بسبب انخفاض مستوى هرمون الاستروجين.

• الإصابة بنوبات بكاء مفاجئة اضافة إلى القلق وتقلب المزاج بسبب افراز الجسم لكمية زائدة من الهرمونات.

• حدوث تقلبات مزاجية حادة حيث تفقد المرأة عادة القدرة على التحكم بانفعالاتها. وقد تبكي من دون سبب واضح وتصبح شديدة الحساسية تجاه كل ما يحدث حولها.

• الشعور بوجع شديد في البشرة عند إزالة الشعر الزائد عن الجسم. ولهذا يفضل عدم القيام بذلك إلا بعد مرور يومين أو 3 على انتهاء اعراض الدورة الشهرية ومدتها.

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نصائح للتكيف مع اعراض الدورة



يمكن التخفيف من اعراض الدورة الشهرية من خلال بعض الخطوات والتدابير السهلة.

- تناول الأطعمة الغنية بالألياف وإضافة تلك التي تحتوي على الكربوهيدرات إلى النظام الغذائي اليومي ومنها الخضار والفواكه واللبن والبقوليات كالعدس والفاصولياء والبازيلاء.

• الحفاظ على مستوى السكر في الدم في حالة توازن. فهذا يحد من الرغبة في تناول مأكولات غنية بهذه المادة. وهكذا يمكن التخفيف من تقلبات المزاج الحادة.

-الابتعاد عن تناول الكافيين لارتباطه بالشعور بالقلق. ولهذا الأفضل تجنب القهوة والشاي والمشروبات الغازية قدر الامكان.

- شرب ليتر ونصف من الماء على الأقل يومياً قبل الدورة الشهرية وبعدها لأنه يخلص الجسم من السموم ويحدّ من الشعور بالتوتر.

-تقليل تناول الملح والتركيز على الأطعمة التي تعتبر مصدراً مهماً للأحماض الدهنية أوميغا 3 كالأسماك وتحتوي على نسبة منخفضة من الدهون الضارة والملح. فهذا يمنع حدوث بعض أعراض الدورة المزعجة مثل احتباس الماء في الجسم وتورم القدمين اضافة الى الأرق والتشنجات.

- التركيز على الأطعمة الغنية بالكالسيوم ومنها المكسرات ومنتجات الألبان خفيفة الدسم والسلمون والسردين والقرنبيط.

- التوقف عن التدخين لأنه يزيد الأعراض من خلال التأثير سلباً على توازن مستوى السكر في الدم وعلى فعالية بعض المغذيات مثل الفيتامين B6 والمغنيزيوم.

الشهرية.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتعتبر هذه النصحية الأفضل والتي يجب اتباعها للحد من أعراض الدورة الشهرية لأنها تساعد على تحسين الصحة النفسية والجسدية في الوقت نفسه.