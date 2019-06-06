شكرا لقرائتكم خبر عن طرق لعلاج تساقط الشعر لدى الرجال والان مع التفاصيل

لا يعتبر تساقط الشعر عادة علامة على وجود حالة صحية خطيرة، لكنه قد يكون مزعجاً للشخص المعني. بعض أنواع تساقط الشعر دائمة، مثل الصلع عند الذكور والإناث، وفقا لموقع 24.

وفي لقاء مع صحيفة "إكسبرس" البريطانية، تحدث جراح التجميل الدكتور منير سومجي، عن الطرق التالية لمنع تساقط الشعر:

1- الحمية

تثب علمياً وجود بعض المكملات الغذائية التي تعمل ضد تساقط الشعر، وتتوفر في معظم المتاجر حول العالم. ويوصي الدكتور سومجي بتناول دواء بالميتو العشبي الذي يساعد على منع تساقط الشعر.

2- علاجات فروة الرأس

بحسب الدكتور سومجي، فإن علاجات فروة الرأس والتي تحقن عادة بالفيتامينات، وعنصر البيوتين فعالة جداً في منع تساقط الشعر.

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3- حقن الصفائح الدموية الغنية بالبلازما

يتم استخدام هذه الطريقة على الوجه لتجديد شباب البشرة، ولكنها تعمل بشكل أفضل بكثير على فروة الرأس وتساعد على نمو الشعر.

4- استخدام الليزر

يوصي الدكتور سومجي باستخدام الليزر لعلاج تساقط الشعر، وتتمثل الطريقة في ارتداء خوذة ينبعث منها ليزر منخفض المستوى لتسخين سطح الجلد وتعزيز الأوعية الدموية التي تنشط بصيلات الشعر.

5- زيت الخروع

زيت الخروع معروف بفوائده في إنبات الشعر. ويُنصح باستخدامه بشكل منتظم، لمدة ستة أشهر لمنع تساقط الشعر وتقوية بصيلاته. كما يمكن استخدامه للأطفال الرضع لتحفيز شعرهم على النمو بسرعة.