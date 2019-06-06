النوم غير المنتظم يزيد من مخاطر الإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم بنسبة 27 ٪

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة إلى أن النوم غير المنتظم قد يزيد من مخاطر اضطرابات التمثيل الغذائي مثل ارتفاع نسبة السكر في الدم والسمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم بمعدل 27%.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت الدراسة الجديدة التي أجراها علماء في مستشفى برينجهام ومستشفى النساء أنه حتى لو حصلنا على قسط كافٍ من النوم، فإن الاضطراب حتى لو ليوم واحد يمكن أن يعطل عملية التمثيل الغذائي.

وأكد الباحثون أن الالتزام بجدول نوم منتظم، من ناحية أخرى، قد يمنع ليس فقط مشاكل التمثيل الغذائي، ولكن يحارب الاكتئاب ويشجع صحة القلب، حيث يعمل الجسم وفقًا لساعة داخلية لا يمكن قياسها بالدقائق أو الساعات بل بالإيقاعات أى الأوقات المنتظمة.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الإيقاعات اليومية تتميز بانحسار وتدفق الهرمونات المختلفة والعملية البيولوجية وتجري على مدار حوالي 24 ساعة.

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وأكد الباحثون أن الأرق يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، وذلك في المقام الأول لأنه يغيرمن إفراز الأنسولين في الجسم، ويسمح هذا الهرمون لنظامنا الأيضي بمعالجة وتحلل الجلوكوز بشكل صحيح، والذي يحول الجسم بدوره إلى طاقة.

لكن أولئك الذين لا ينامون بكمية كافية على أساس مزمن يميلون إلى إنتاج كمية أقل من الأنسولين، مما يسمح للجلوكوز بالتراكم في مجرى الدم والوصول إلى مستويات غير صحية.

وأضاف الباحث المشارك في الدراسة وخبير علم الأوبئة الدكتور "تيان يى هوانغ" أن فقدان ساعة واحدة فقط من النوم في الليل يضاعف من التأثير الضار.