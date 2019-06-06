شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب التهاب جفن العين وطرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الأسباب المحتملة لتقرحات الجفون بما في ذلك التهاب العين والإصابات ومشاكل العدسات اللاصقة والعدوى وسوف تهدأ معظم المشكلات من تلقاء نفسها ولكن قد تتطلب بعضها قطرات العين أو شكل آخر من أشكال العلاج،حسبما ذكر موقع " medicalnewstoday"، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب التهاب جفن العين.

فالعين منطقة حساسة لذلك من المهم مراقبة الأعراض التى قد تظهر عليها إذا ساءت أعراض العين أو لم تتحسن مع العلاج المنزلي يجب استشارة الطبيب.



التهاب جفن العين

اسباب التهاب جفن العينالتهاب الملتحمة

قد يعاني الشخص المصاب بالتهاب الملتحمة من عيون حمراء أو حاكة أو منتفخة ،والملتحمة هي الطبقة الواضحة من الأنسجة التي تبطن مقدمة العين

تشمل أسباب التهاب الملتحمة:

-الالتهابات البكتيرية والفيروسية.

-الحساسية مثل حمى القش.

-المواد التي تهيج العينين، مثل الصابون والشامبو وبعض المواد الكيميائية.

Advertisements

أعراض التهاب الملتحمة

-عيون حمراء، حاكة، أومتورمة.

- وجع في العينين.

-إفرازات من العينين.

التهاب الملتحمة يمكن أن يؤثر على أحد العينين أو كليهما وهو شائع عند الأطفال، قد لا يحتاج التهاب الملتحمة الخفيف إلى علاج وعادة ما يتحسن بمفرده في الحالات الأكثر شدة، قد يصف الطبيب قطرات العين للمضادات الحيوية أو المضادات الحيوية عن طريق الفم للأشخاص الذين يعانون من عدوى بكتيرية.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التهاب الملتحمة التحسسي قد يقترح الطبيب أدوية مضادة للالتهابات أومضادات للهستامين ،ويجب على الأشخاص الذين يعانون من أشكال التهاب الملتحمة غسل أيديهم بانتظام ، خاصة بعد لمس منطقة العين.