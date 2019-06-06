شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش حلويات وكحك فى العيد..سلطة الفواكه والأرز باللبن بدائل صحية مفيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العيد فرحة،وفرحته تكتمل بالكحك والحلويات والمعمول وكل الطقوس التى اعتاد عليها المسلمين في قضاء أيام العيد، ولكن الافراط فى تناولها خاصة بعد الخروج من مرحلة الصوم خلال شهر رمضان يؤدى إلى عواقب صحية وخيمة ،وهناك بعض البدائل الصحية للحلوي التقليدية للعيد والتى ليس لها نفس الضرر الصحى،حسبما ذكر موقع "webmed".





بدائل صحية ولذيذة لحلويات العيدالفواكه المجففة

الفواكه المجففة كالتمر والمشمش والخوخ المجفف يوصى بتناولها كونها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية من الفيتامينات والمعادن.

يعتبر التمرغذاءً صحيًا يحتوي على العناصر الغذائية فهو غني بالسكريات حيث تبلغ نسبتها 65 والأملاح المعدنية والعديد من الفيتامينات ونسبة مرتفعة من الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم كما يحتوي على نسبة عالية من الفوسفور ونسبة منخفضة جدا من الدهون والبروتين.

Advertisements

المهلبية أو الأرز بالحليب

تحتوي هذه الأطباق من الحلوى على كمية عالية من البروتين والكالسيوم ينصح باستخدام الحليب القليل الدسم واضافة كمية قليلة من السكر لتقليل كمية السكر والمحافظة على الوزن ودرجات السكر بالدم.

سلطة الفواكه

تعتبر سلطة الفواكه بديل صحي لحلويات العيد لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية التي لا تتواجد بحلويات العيد فكأس من سلطة الفاكهة كفيل أن يمنحك قيمة غذائية كبيرة .