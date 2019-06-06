اعرف فوائد شرب الشاى الأخضر بعد أكل الفسيخ والرنجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشاى الأخضر من أفضل المشروبات الصحية التى تعمل على تطهير الجسم وتخليصه من السموم، حيث يمكننا استخدامه كمطهر للجسم بعد تناول الفسيخ والرنجة فى العيد، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد شرب الشاى الأخضر، وفقاً لموقع Dr. Axe.



فوائد الشاى الاخضر

الشاي الأخضر من أكثرالمشروبات التى تحتوى على مضادات الأكسدة، على سبيل المثال، تمثل مضادات الأكسدة الفلافونويدية حوالي 30٪ من الوزن الجاف لأوراق الشاي الأخضر، ومضادات الأكسدة توفر العديد من الفوائد الصحية لجسمك.

فوائد الشاى الأخضر

وقد أثبتت الدراسات العلمية فوائد عديدة للشاى الأخضر تشمل:

-تقليل تصلب الشرايين وخطر الإصابة بأمراض القلب.

- خفض ضغط الدم.

-خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

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-تقليل الالتهابات في حالات التهاب المفاصل.

- تحسين كثافة العظام.

- تحسين الذاكرة.

-الوقاية من السرطان.

- تطهير الجسم من السموم.

- تقليل الشهية والمساعدة فى إنقاص الوزن.