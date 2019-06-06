شكرا لقرائتكم خبر عن كل بالمعقول.. تعرف على أضرار الإكثار من تناول الكحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في صباح عيد الفطر المبارك يسعى الكثيرون لتناول الكحك ومعه كوب من الشاى بالحليب، هذا ما اعتدانا عليه، لكن نجد أن بعض يعانى من عسر فى الهضم نتيجة للإكثار فى تناول الكحك الملىء بالدهون ذات السعرات الحرارية العالية جدا، لذا يجب على الجمع عدم الإفراط فى تناول الكحك حتى لا تتعرض لعسر الهضم وأشياء أخرى ستتعرف عليها خلال هذا التقرير، وفقا لموقع "webmed".

الكحك يحتوى على السكر والسمن، وهذا يجعل سعراته الحرارية عالية جدا، ويجب عدم الإكثار منه حتى لا نعانى من العسر الهضمى ومشاكل أخرى فى المعدة، ومن ضمن المشاكل الصحية التى يتعرض لها الشخص التالى:

- عسر الهضم وهو من أشهر المشاكل الصحية التى يتعرض لها الأشخاص عند الإفراط فى تناول الكحك، لذا يمكنك تناوله لكن بكميات قليلة.

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- الإصابة بالإسهال نتيجة للسعرات السعرات الحرارية التى يتناولها الشخص فى الكحك، وهذا الأمر يتسبب فى الكثير من المشاكل فى الهضم.

- التلبك المعوى يعد من أشهر الأتشياء التى يتعرض لها الشخص نتيجة لتناوله للعجين والإفراط فيه.

- الحموضة والانتفاخ من الأشياء التى يشعر بها الشخص بعد الإفراط فى تناول الكحك.