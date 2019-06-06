صديقة لـ"ميغان ماركل" تكشف عن مفاجآت في شخصيتها

صرّحت صديقة ميغان ماركل السابقة عارضة الأزياء، ليزي كاندي، بأن دوقة ساسيكس لا تسمح لزوجها بالتواصل مع عدد من أصدقائه.

وذكرت صحيفة "ذي ميرور" أن كاندي أكدت منع ميغان ماركل زوجها من الاتصال ببعض أصدقائه، وأنها أبعدت الأمير هاري عن أولئك، الذين في رأيها "رفاق السوء".

وقالت كاندي: "إنها تتحكم بالكل، سأذكر على سبيل المثال صديق هاري، لن أذكر اسمه، الذي حمل الأمير في لاس فيغاس على كتفيه عندما عانى من مشكلة، لقد كان صديقا جيدا وموثوقا ومستعدا دائما للمساعدة، لكنه أبعد الآن".

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وذكرت تقارير صحافية، في وقت سابق، أن الأمير هاري كان توقف مع صديقه من أيام الدراسة، توم إنسكيب، الذي سأله حينها عما إذا كان متأكدا من أنه لم يستعجل في قرار العرس (وهذا ما أهان ماركل)، لكن الأصدقاء تصالحوا بعدها، وكان إنسيب من أوائل من اتصل بالزوجين وهنأهما على مولودهما الأول.

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