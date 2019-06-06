- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: النوم الجيد يخفض الشهية ويقلل مخاطر القلب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت دراسة طبية بأن النوم الجيد ليلاً يساعد في تقليل الرغبة في تناول الأطعمة الحلوة والمالحة وتناول السكر ومحتوى السعرات الحرارية.
وقال الدكتور"روب هينست"، الأستاذ فى جامعة "كيب تاون" فى جنوب إفريقيا :" من المعروف أن النوم أقل من سبع ساعات يرتبط بزيادة مخاطر القلب والتمثيل الغذائي - خطر الإصابة بأمراض القلب واضطرابات التمثيل الغذائي - ولكن زيادة مدة النوم يمكن أن تساعد في الحد منه".
واكتشف الباحثون القائمون على الدراسة أن تمديد النوم مرتبط بتحسين قياسات حساسية الأنسولين وتخفيض الشهية، والرغبة في تناول الأطعمة الحلوة والمالحة ، واستهلاك السكر اليومي المجاني، والنسبة المئوية من السعرات الحرارية اليومية من البروتين.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: النوم الجيد يخفض الشهية ويقلل مخاطر القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.