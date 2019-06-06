شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. التفرقة بين أطفالك فى توزيع العيدية قد تسبب لهم مشاكل نفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العيدية من المظاهر الأساسية للاحتفال بالعيد، ولها فوائد نفسية عديدة فهى تشعر الأطفال ببهجة العيد ويجعلهم ينتظرون قدومه، ولكن هل فكرت ماذا يحدث اذا لم تعط طفلك العيدية وتأثير التفرقة بين الأبناء فى توزيع العيدية وقيمتها على نفسية طفلك..هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية..



العيدية

والعيدية لها تأثيرات عديدة على صحة الطفل النفسية حيث تمنحه الشعور ببهجة العيد وتمكنه من شراء الحلوى فى العيد والخروج مع الأصدقاء، ولكن يجب الانتباه لعدم التفرقة فى قيمة العيدية والتمييز بين طفل وآخر لأن هذا يضر بنفسية طفلك على المدى البعيد.

ووفقا لما ذكر موقع psychology today فإن التفرقة والتمييز بين الأبناء فى التربية له تأثيرات سلبية على نفسية الطفل والأمر ينطبق ايضا على توزيع العيدية والتفرقة بين الأطفال فى توزيعها.



العيدية

وتتمثل عواقب التفرقة بين الأبناء وتمييز أحدهم على الآخر فى جعل الطفل يعانى من الاكتئاب ويصبح أكثر عدوانية وتقل ثقته فى نفسه وتدمر صحته النفسية ، وضعف الأداء الأكاديمي والدراسى أيضا كما يزرع الكراهية بينهم وبين أخواتهم ويشعرون بالإحباط من آبائهم ويستمر لديهم الشعور بعدم الرضا.