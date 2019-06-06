شرط مجحف من برشلونة للموافقة على عودة نيمار

فرض نادي برشلونة الإسباني شرطا مجحفا على البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل العودة إلى الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وكان نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية قادما من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني.

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وقال برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني الشهير إن نادي برشلونة أبلغ نيمار بأنه في حال عودته إلى الفريق في الموسم المقبل فعليه تخفيض راتبه الحالي للنصف.

ويحصل النجم البرازيلي على راتب سنوي قيمته 37 مليون يورو في باريس سان جيرمان، وهو من أعلى الرواتب التي يحصل عليها اللاعبون في العالم.

وأبلغ النادي الكتالوني نيمار بأنه سيحصل في العقد الجديد على 20 مليون يورو كراتب سنوي، وهو نفس الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية.

وكانت العديد من التقارير كشفت عن وجود خلافات بين نيمار والعديد من لاعبي الفريق، على رأسهم النجم الفرنسي كيليان مبابي والمهاجم الأوروجواياني إدينسون كافاني، وهو ما يجعله راغبا في الرحيل.