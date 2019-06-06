صحة ورشاقة

كونتي يطلب بيل في إنتر ميلان

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله -

أحمد الغريب

الأربعاء 2019/6/5 08:49 مساء بتوقيت أبوظبي

جاريث بيل- جناح

طلب أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان الإيطالي، من إدارة ناديه التعاقد مع الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

بيل يعد أول المرشحين لمغادرة النادي الملكي هذا الصيف، بعد المستوى الباهت الذي ظهر عليه في الموسم المنقضي، وتعرضه لانتقادات حادة من جانب جماهير الفريق.

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ونقل موقع "فوتبول إيطاليا" عن برنامج "تشيرنجيتو" التلفزيوني أن كونتي طلب رسميا من بيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان التعاقد مع بيل هذا الصيف.

وأضاف المصدر أن إدارة إنتر تعمل جاهدة على تلبية كل طلبات كونتي، طبقا للوعد الذي قطعته على نفسها عند التعاقد معه لتدريب الفريق، بتلبية جميع مطالبه.

يذكر أن بيل انضم لريال مدريد قبل 6 أعوام، وعلى مدار السنوات الماضية سجل 102 هدف مع الفريق وصنع 64 وفاز معه بـ3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وبلقب وحيد للدوري الإسباني.

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