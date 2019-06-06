شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أول يوم عيد.. "ديتوكس" يومين هيخلصك من السموم وينشط حرق الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخروج من أوقات الصيام الطويلة التي امتدت فى بعض الأوقات إلى 16 ساعة، لتبدأ معركة الكحك والبسكوت والبيتفور مع تسالى الترمس والسودانى، تتسبب فى حدوث مشاكل فى المعدة واضطرابها . خلال أيام العيد يكتسب الشخص آلاف السعرات الحرارية من خلال حساب كميات الأكل التى تناولها الشخص والتى تشمل: الكحكة الواحدة التى تحتوى على السمنة البلدى السادة تحتوى على 200 سعر حرارى.

الكحكة الواحدة المحشوة بالعجوة والملبن والمكسرات تحتوى من 230 إلى 240 سعر حرارى.

قطعة واحدة من الغريبة 120 سعر حرارى.

قطعة واحدة من البيتوفور أو البسكويت 100 سعر حرارى.

كوب نصفه شاى ونصفه لبن 80 سعر حرارى .

ملعقة سكر واحدة تحتوى على 20 سعر حرارى.

عبوة المشروبات الغازية الوسط تحتوى من 220 إلى 300 سعر أى توازى 10 ملاعق سكر.

الفطائر بالشوكولاتة فقد تصل الفطيرة الواحدة إلى 1000 سعر حرارى.

الرنجة تحتوى على الكثير من الأملاح التى تحبس المياه بالجسم وبالتالى تسبب انتفاخ شديد بالمعدة.

كحك العيد ديتوكس يومين للتخلص من السموم ديتوكس يومين للتخلص من السموم وفقا لتقرير موقع " verywellfit" هناك نوع من الديتوكس يفضل تناولها لمدة يومين صباحا على الريق مكون من : ( ثمرة بنجر مسلوقة وتضرب فى الخلاط مع حزمة من السبانخ مع القليل من عسل النحل ). يتم تكملة باقى اليوم بنوع أخر من الديتوكس المياه مع قطع من الجنزبيل الطازج وأعواد القرفة و شرائح ليمون و أوراق نعناع أخضر يشرب منه طوال اليوم. Advertisements

ديتوكس زنجبيل الوجبات على مدار اليومين تشمل : الوجبة الأولى : ( طبق شوفان بحليب خالى الدسم + مكسرات غير محمصة أو مملحة + بيضة واحدة مسلوقة ). الوجبة الثانية : (شريحة بانيه مشوى + 4 ملاعق أرز أو مكرونة بنى أو فريك + طبق سلطة بملعقة زيت زيتون).

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