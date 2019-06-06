شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدة نقاط أساسية عليك الالتزام بها للحفاظ على صحتك، هى شرب ثمانية أكواب 8 من الماء كل يوم، وتناول وجبة الفطور الصحية، والحصول على وجبات غذائية طوال اليوم حتي لو صغيرة، على أن تشمل البروتين وأن تكون خالية من الدهون والخضراوات والفواكه، والألبان قليلة الدسم، والحبوب الكاملة، وممارسة ما لا يقل عن 20 إلى 30 دقيقة من الرياضة خلال خمسة أيام فى الأسبوع، بالإضافة إلى الحصول على قسط كاف من النوم، حسبما ذكر موقع "" healthline.

شرب المزيد من الماء، فالبالغون يحتاجون إلى شرب من 2 إلى 3 لتر يوميا، أى ما يعادل ثمانية أكواب، بينما الأطفال من لتر إلى لترين يوميا أى ما يقرب من خمسة إلى 8 أكواب، ذلك بالإضافة إلى مشروبات أخرى مثل الشاى والقهوة.

فالماء يحافظ على درجة الحرارة الصحيحة للجسم، ويزيل السموم، ويطهر البشرة، ويساعد الكليتين على تأدية عملهم، ويساعد فى السيطرة على الشهية، وأحرص على الابتعاد عن شرب المشروبات غير الصحية مثل الصودا والعصائر، التى تحتوى على سعرات حرارية مرتفعة، واحرص على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، مثل القرنبيط، لدعم صحة العظام مع تقدمك فى السن.

من المفضل أن يتكون من البروتين والحبوب الكاملة الخالية من الدهون، وبينت البحوث أن للإفطار تأثير فى الحد من الشهية طوال اليوم، لذا عليك الاختيار بين البيض والفواكه، والمشروبات، الحليب منزوع الدسم، عصير البرتقال الطازج، أو الشاى.

احرص على أن يعتمد نظامك على الخضراوات والفواكه، والبروتين والألبان قليلة الدسم، والحبوب الكاملة، وتذكر أنه ليس كل الدهون سيئة بالنسبة لك، فبعضها جيد لك، كتلك الموجودة فى الأسماك الزيتية مثل السلمون والتونة والأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون.

خاصة وجبة المساء احرص على أن تكون صحية وسهلة الهضم، على ألا تتعد 6 حتى 8 مساء، ومن الأفضل تجنب الوجبات فى وقت متأخر من الليل، والتى تمنح جسمك سعرات حرارية لا لزوم لها ويمكن أن يعطل نومك.

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أن تكون نباتيا هى وسيلة جيدة للحد من السعرات الحرارية، بجانب الحصول على كميات من الفيتامينات والمعادن، إلا أنها ليست أفضل فكرة أن تكون نباتى بالكامل، فيمكنك تناول لحوم أو دجاج خالى من الدهون، أو شريحة من لحم التونة.

تساعد الرياضة فى الحصول على الشكل المثالى للجسم، بالإضافة إلى مساعدتك على فقدان الوزن واكتساب الثقة، كما أنها تمنحك الكثير من المزايا الأخرى لجسمك وعقلك، كالتمتع بصحة القلب والأوعية الدموية، وخفض معدلات التعرض لمرض الزهايمر.

نقص الوزن ليس أمرا جيدا إذا تم استخدام أى شكل من أشكال الحمية الغذائية القاسية، ولا يوجد أيضا حل سحرى لفقدان الوزن، وحتى لو كان هناك، فعليك تغيير نظام غذائك ببطيء والتحول إلى عادات تناول طعام أكثر أمانا وفوائد طويلة الأمد للصحة الجسدية.

غسل اليدين بعد زيارة الحمام فى المنزل أو استخدام دورات المياه فى مكان عام، وغسل الأسنان واللسان بعد الأكل.