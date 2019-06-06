صحة ورشاقة

إخراج عنكبوت صغير مِن أعماق أذن امرأة فيتنامية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت لقطات مقززة عن لحظة إخراج عنكبوت صغير من أعماق أذن امرأة فيتنامية، وذكرت التقارير المحلية أن المريضة عانت من ألم في الأذن، قبل طلب المساعدة الطبية في عيادة بمدينة "هاي دونغ".

اقرأ أيضا:استخراج مجوهرات تزن 1.5 كغ من معدة امرأة هندية

ورصد أخصائي في الرعاية الصحية، أطلق عليه اسم الدكتور ثوك، عنكبوتا داخل قناة أذن المرأة، ويُظهر مقطع فيديو مدته 59 ثانية قيام الدكتور ثوك بتحفيز العنكبوت للخروج، باستخدام منظار ضوئي.

وحاول ثوك، الإمساك بالعنكبوت بما يشبه الملقط، لكنه فشل في ذلك ليقفز العنكبوت على الأرض بحثا عن مخبأ.

Advertisements

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشر موقع MailOnline لقطات مروعة للحظات إخراج زواحف دقيقة من أنف رجل في حادثة مماثلة.

قد يهمك أيضا: شابة تكتب نعيها وتشرح معاناتها مع سرطان البطن قبل أيام من وفاتها

"عود تنظيف أسنان" يقتل سيدة برتغالية بطريقة وحشية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إخراج عنكبوت صغير مِن أعماق أذن امرأة فيتنامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا