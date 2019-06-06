شكرا لقرائتكم خبر عن اتسلى فى العيد بالفول السودانى.. يخفض السكر ويحارب الاكتئاب وغنى بالفيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعشق الكثيرون التسلية خلال أيام العيد بتناول الفول السودانى فهو من الأطعمة الخفيفة والصحية التى تحتوى على العديد من الفوائد الصحية للجسم والبشرة، كما يحتوى على العديد من الفيتامينات والبروتينات التى يحتاجها الجسم وحمض الفوليك، ويساعد على الوقاية من أمراض السرطان والقلب، حسبما ذكر موقع " healthline".





1- يساعد على التخلص من الكولسترول الزائد فى الجسم، كما يحتوى على أحماض دهنية غير مشبعة تساعد على التخلص من الوزن الزائد.

2- يحتوى على مواد مضادة للأكسدة تعمل على حماية الجسم من العديد من الأمراض مثل السرطان، القلب، الأمراض العصبية، العدوى الفيروسية، ومنع تكوين حصوات المرارة، وهشاشة العظام.

3- يساعد الفول السودانى مرضى السكرى بانخفاض معدل مستوى السكر فى الدم.

4- يحتوى على فيتامينات تساعد على التخلص من التجاعيد وظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

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5- يحتوى على مواد مضادة للأكسدة تساعد الجسم فى التئام الجروح، وزيادة نمو انسجة الجسم.

6- يحتوى الفول السودانى على فيتامين "سى"، وهذا يجعله من الأطعمة الامميزة للبشرة والتي تقلل ظهور علامات تقدم العمر.

7- يحتوى على أحماض أمينية تعمل على محاربة الاكتئاب وتحسين الذاكرة وزيادة تدفق الدم إلى المخ.

8- يحتوى على مواد أحادية غير مشبعة تعمل على طرد السموم الزائدة من الجسم، كما يساعد على ترطيب البشرة والتخلص حب الشباب والبثور.

9- يحتوى على فيتامينات تساعد على حماية الجلد من التلف، والحروق نتيجة التعرض لأشعة الشمس.

10- يحتوى على حمض الفوليك المفيد لصحة المراة الحامل والجنين.