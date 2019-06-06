فوائد عصير الليمون تنظيم المعدة وتنشيط الجسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عصير الليمون له الكثير من العشاق، وينصح بتناول ساخن في حالة إصابتك بنزلات البرد الشديدة، وبارد للشعور بالهدوء وراحة الأعصاب، فهو يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم، والتي ينصح بتناوله بكثرة للحصول علي فوائده الكثيرة وعناصره الهامة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل وأهم الفوائد الصحية لتناول عصير الليمون، وذلك وفقا لموقع "healthline".

تحتوي حبة الليمون علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، ومنها مضادات الأكسدة، والماغنسيوم والبوتاسيوم والألياف وفيتامين "سي وب"، وهذا يجعله من الأطعمة الهامة لجسمك ولصحتك، ولذا على تناول عصير الليمون للحصول علي هذه العناصر الهامة لجسمك.

فوائد عصير الليمون

عصير الليمون له العديد من الفوائد الهامة علي صحة الإنسان، ولذا ينصح بتناول كوب من الماء الدافئ المضاف إليها عصير الليمون وملعقة من العسل الأبيض، وتناولها على الريق للحصول علي الفوائد الهامة لها.

تناولك لعصير الليمون يوميا يعمل علي تنظيف الجهاز الهضمى والمعدة والأمعاء من السموم المتراكمة داخله.

يعمل عصير الليمون علي التخلص من الغازات والانتفاخات.

-يزيد من نسبة حر الدهون في الجسم، ويعمل علي التخلص من الوزن الزائد بشكل جيد.

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-يعمل علي تنشيط الهضم والحد من الإصابة بعسر الهضم.

-يقلل فرص الإصابة بالإمساك، فتناوله يزيد من نسبة الألياف في الجسم، ويزيد من شعورك بالارتياح.

-تنشيط خلايا الجسم بشكل كبير، والحد من الإصابة بأي كسل.

- نظرا لاحتوائه علي فيتامين "سي" فهذا يجعله من المشروبات الجيدة للحفاظ علي صحة البشرة، والتي تحد من التعرض والإصابة بأي مشاكل صحية بها، ولذا تناولك لها يقلل من الشعور والإصابة بعلامات تقدم العمر.

-هل تعلم أن تناول كوب من عصير الليمون يوميا يعمل علي تقوية الجهاز المناعي في الجسم، والحد من الإصابة بأي أمراض خاصة بالجهاز المناعي، ولذا لا تتردد في وتناول هذا الكوب يوميا.

-يرجع احتوائه علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، إلي الحد من الإصابة أو التعرض للإصابة بمرض السرطان.

-إذا كنت تعاني من نقص نسبة الحديد في الجسم فعليك تناول كوب من عصير الليمون يوميا لأنه يعمل علي زيادة فرصة الامتصاص بالجسم والحد من الإصابة بأي نقص في نسبة الحديد.