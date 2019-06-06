1001 مصاب بالحصبة في أمريكا خلال 2019

قال مسؤولون اتحاديون في قطاع الصحة، الأربعاء، إن الولايات المتحدة سجلت 1001 حالة إصابة بالحصبة حتى الآن هذا العام.

تفشي الحصبة يهدد أمريكا بفقد وضع "البلد الخالي من المرض"

ورصدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 41 إصابة جديدة بالحصبة في الأسبوع المنتهي يوم 31 مايو/أيار، ووصفت ذلك بأنه أسوأ تفش للمرض منذ عام 1992.