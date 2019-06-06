مروحية تواجه صعوبات في إنقاذ امرأة مغامرة مسنة

واجهت مروحية إنقاذ صعوبة كبيرة في مساعدة امرأة مغامرة مسنة، كانت تتسلق جبلا في ولاية أريزونا الأميركية، وأصيبت بجروح مفاجئة.

وأظهر مقطع فيديو "مروع"، مروحية تابعة لفريق الإطفاء في منطقة فونيكس، وهي تحاول سحب حمالة المتسلقة المصابة، عن طريق حبل طويل.

لكن حسبما يظهر في الفيديو، فإن الريح المنبعث من المروحية جعل الحمالة المتدلية في الهواء، تدور حول نفسها بسرعة كبيرة لنحو 90 ثانية، وداخلها السيدة البالغة من العمر 74 عاما.

وفي إحدى اللحظات، تم إنزال الحمالة بعض الشيء نحو الأسفل لتخفيف حدة الدوران، فيما لم يستطع الفريق إدخال المصابة إلى الطائرة، إلا بعد جهد مضن.

وذكر طاقم الطائرة، أن المرأة أصيبت بالغثيان والدوار جراء دوران حمالة الإنقاذ في الهواء، لكن المغامرة لم تصب بأذى خلال دخول المروحية.

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ولم يجر ذكر تفاصيل أخرى بشأن الحالة الصحية العامة للسيدة التي تخطت السبعين، لكنها لا تزال تعشق خوض المغامرات.

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