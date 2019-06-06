شكرا لقرائتكم خبر عن الشعور بالإرهاق دليل على إصابتك بهذه الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر بالإرهاق الدائم؟ لذا عليك قراءة الأسطر القادمة للتعرف على أسباب شعور بالإرهاق الدائم، وذلك وفقا لموقع "webmed".

ويعد الشعور بالإرهاق الدائم دليلا على إصابتك ببعض الأمراض، حيث يجب أن تفتش عن السبب لعلاج الأمر وتجنب الشعور الدائم بالإرهاق، فهل تعلم ان إصابتك بنزلات البرد الشديد تزيد من شعورك بالإرهاق؟

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ارتفاع حرارة الجسم من أبرز الاسباب التى تزيد من شعورك بالإرهاق، فعند التأكد من هذا الأمر وقياس حرارتك فيصبح هنا شعورك بالإرهاق من الأمور الطبيعية، كما أن ممارسة التمارين الرياضية الشاقة تعد من أبرز الاسباب التي تزيد من شعورك بالإرهاق فلا داعى للقلق.

وقد يكون شعورك الدائم بالارهاق دليلا علي التهاب المفاصل، فهذا المرض من أمراض الجهاز المناعي، والتي تسبب الإصابة والشعور الدائم بالألم.