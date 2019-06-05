دونالد ترامب يصف ميغان ماركل بـ"اللطيفة جدًّا" بعد إهانته لها

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقتطفات من مقابلة تلفزيونية أنه يعتقد بأن ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري “لطيفة جدا”، حتى وإن كانت “فظة” تجاهه.

وتبث باقي المقابلة، التي تقول قناة “آي.تي.في” إنها تطرقت إلى إيران والتغير المناخي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأربعاء.

وقال ترامب في برنامج “غود مورنينغ بريتن”الذي تبثه قناة آي.تي.في: “إنها تبلي بلاء حسنا. آمل أن تكون مستمتعة بحياتها.. أعتقد بأنها لطيفة جدا.” وأضاف: “كانت فظة تجاهي. ولا بأس في أن تكون فظة. لكن ليس جيدا بالنسبة لي أن أكون فظا تجاهها ولم أكن كذلك”.

وانتقدت ميغان ماركل، الممثلة الأميركية التي تحمل الآن لقب دوقة ساسكس بعد زواجها من الأمير هاري، ترامب خلال حملته الانتخابية في 2016.

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