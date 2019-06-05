شكرا لقرائتكم خبر عن دايت العيد.. هيخسسك بأمان وبدون حرمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال شهر رمضان تعانى نسبة كبيرة من السيدات من مشكلة زيادة الوزن، ويرغبن فى التخلص من هذه الزيادة للحصول على جسم رشيق ومشدود، وهذا ما يقدمه الخليج 365 لقرائه "دايت العيد"، وهو نظام غذائي يساهم ويساعد فى التخلص من زيادة الوزن، ويساعد فى الحصول على وزن مثالى، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

تناول قطعة من الجبن قليل الملح + نصف رغيف من الخبز + طبق السلطة الخضراء + ثمرة من الفواكه كالتفاح.

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يمكنك تناول 2 قطعة من الكحك مع كوب شاي بالحليب خالي من الدسم والسكر.

طبق كبير من السلطة الخضراء + قطعة من اللحم المشوي + 4 معالق من المكرومة + طبق كبير من الخضراوات المطهية "ني في ني".

كوب من الشاي الأخضر أو الحليب خالي الدسم.

طبق كبير من السلطة الخضراء.