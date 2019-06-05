- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دايت العيد.. هيخسسك بأمان وبدون حرمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال شهر رمضان تعانى نسبة كبيرة من السيدات من مشكلة زيادة الوزن، ويرغبن فى التخلص من هذه الزيادة للحصول على جسم رشيق ومشدود، وهذا ما يقدمه الخليج 365 لقرائه "دايت العيد"، وهو نظام غذائي يساهم ويساعد فى التخلص من زيادة الوزن، ويساعد فى الحصول على وزن مثالى، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".
- وجبة الإفطار
تناول قطعة من الجبن قليل الملح + نصف رغيف من الخبز + طبق السلطة الخضراء + ثمرة من الفواكه كالتفاح.
يمكنك تناول 2 قطعة من الكحك مع كوب شاي بالحليب خالي من الدسم والسكر.- وجبة الغداء
طبق كبير من السلطة الخضراء + قطعة من اللحم المشوي + 4 معالق من المكرومة + طبق كبير من الخضراوات المطهية "ني في ني".وجبة إضافية
كوب من الشاي الأخضر أو الحليب خالي الدسم.- وجبة العشاء
طبق كبير من السلطة الخضراء.
كانت هذه تفاصيل خبر دايت العيد.. هيخسسك بأمان وبدون حرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.